L'exprimer ministre Manuel Valls vol sumar-se al projecte de Macron

Manuel Valls, anterior primer ministre amb el Govern del socialista François Hollande --i company d'administració de Macron--, ha dit aquest dimarts que desitja sumar-se a la plataforma que crearà Emmanuel Macron, el nou president francès, de cara les eleccions legislatives de juny.

"Seré candidat de la majoria presidencial, i desitjo unir-me al seu moviment, anomenat La República en Marxa", ha dit Valls a la ràdio ' RTL'.

Macron, segons els sondejos, obtindrà, al juny, la majoria a l' Assemblea Nacional; i està treballant per transformar la plataforma que l'ha catapultat a la presidència en un partit polític, dins la família dels liberals europeus.

"Els vells partits estan morint o estan morts", ha dit valls a 'RTL'.

El cap de campanya de Macron, Richard Ferrand, va dir aquest dilluns que el moviment En Marxa, canviarà el seu nom a "En Marxa la República" o "la República en Marxa" per tal d'estructurar-se com un partit tradicional.

Díscol socialista

L'exprimer ministre Valls, del sector més centrista del Partit Socialista francès, va presentar-se a les primàries del seu partit per optar a la presidència. En aquest procés, però, va perdre davant del seu company de files Benoît Hamon.

Llavors, "per aturar el Front Nacional", va girar l'esquena al seu partit i va demanar, públicament, el vot per Emmanuel Macron tant a la primera com a la segona volta.

Macron i Valls havien treballat junts com a ministre d'Economia i primer ministre del Govern d'Hollande, respectivament.