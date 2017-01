Valls i Montebourg encapçalen la cursa socialista a l’Elisi

Dos mesos després que els conservadors escollissin François Fillon com el candidat de dretes per disputar la cursa cap a l’Elisi, ara és el torn de les esquerres. Ahir hi va haver el primer dels tres debats televisats previs a les primàries de l’esquerra, que se celebraran, en dues voltes, el 22 i 29 d’aquest mes. Com els conservadors, els aspirants a representar l’esquerra en les presidencials d’aquesta primavera són set. Una altra particularitat que es repeteix en aquests comicis interns és la poca representació femenina. Sylvia Pinel, presidenta del Partit Radical de l’Esquerra, és l’única dona entre els candidats.

Els noms que sonen amb més força en la cursa són els de Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon i Vincent Peillon, tots membres del Partit Socialista (PS) tot i representar-hi una escala de grisos. En més o menys mesura, tots quatre són fruit del quinquenni de François Hollande, que el mes passat va renunciar a representar-se com a president de França, una decisió històrica en la V República. Precisament, haver format part del mandat d’Hollande podria jugar en contra seu, principalment per a l’ex primer ministre Valls, que és qui hi té més a perdre. Manuel Valls propugna ara la supressió del mecanisme -inclòs a la Constitució- per aprovar lleis per decret, sense passar per l’Assemblea General. Un mecanisme que Hollande va qualificar de “brutalitat i negació de la democràcia” quan era primer secretari del PS el 2006, i que Valls no s’ha estat d’utilitzar -sota la presidència d’Hollande- per fer passar la llei Macron i la contestada reforma laboral. Valls, “el candidat socialista de la reconciliació”, tal com va definir-se ell mateix el dia que va oficialitzar la seva candidatura, també inclou en el seu programa desgravar els ingressos lligats a les hores suplementàries, una mesura que, paradoxalment, Sarkozy va aprovar el 2007 i que Hollande va suspendre el 2012.

Montebourg, exministre d’Economia que va deixar el govern Valls el 2014 juntament amb l’exministre d’Educació, Hamon, per desavinences amb la política econòmica de Valls, també està a favor de desgravar les hores suplementàries, tot i que va criticar la mesura quan Sarkozy va implantar-la. Abolir l’última reforma laboral és un dels altres punts forts del seu programa. Per la seva banda, Hamon proposa disminuir de 35 a 32 les hores de treball setmanal, implantar una renda bàsica universal de 535 euros mensuals per “ser menys dependents” del treball i legalitzar el cànnabis, posant l’accent en la prevenció en lloc de fer-ho en la repressió.

Candidats a última hora

Com Valls, l’exministre d’Educació Vincent Peillon va ser dels últims a oficialitzar la candidatura. En els dos casos, el detonant va ser la decisió d’Hollande de no presentar-se a la reelecció, amb una remarcable diferència: Valls ho esperava amb candeletes, Peillon va improvisar-ho. El programa d’aquest professor de filosofia posa l’accent en l’ensenyament superior i la recerca, amb la creació de 12.000 llocs de treball. Amb el primer debat d’ahir, François de Rugy, del Partit Ecologista, i Jean-Luc Bennahmias, del Front Democràtic -menys coneguts pel gran públic-, també van poder donar veu i cara als seus programes.

Per a Anne Hidalgo, Vincent Peillon o ningú

L’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, sosté la candidatura de Vincent Peillon a les primàries, un candidat sense el qual “no hi havia l’expressió de la socialdemocràcia que encarna” i en la qual ella es reconeix, va assegurar ahir en una entrevista a Le Monde. Hidalgo estima que Peillon “és l’únic que pot permetre a l’esquerra arribar a la segona volta” i acusa Hollande, Valls i Macron de ser els responsables “de l’immens desastre del quinquenni”. De fet, si el candidat vencedor de les primàries de l’esquerra no és Peillon, Hidalgo no deixa clar si donarà suport a la candidatura del guanyador.