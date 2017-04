Nicolás Maduro vol aïllar-se

Veneçuela –país amb frontera amb el Brasil, Colòmbia i la Guaiana– haurà de ser, a partir d’ara, segons el president Nicolás Maduro, una illa. O, com a mínim, això intentarà: Caracas ha anunciat aquest dijous que inicia els tràmits per abandonar l’ Organització d’Estats Americans (OEA), el fòrum de diàleg polític internacional més important d’ Amèrica Llatina. Maduro vol aïllar-se.

Perquè aquest anunci tingui efecte, però, Caracas haurà de superar diversos obstacles. El reglament de l’OEA estipula que si un Estat vol marxar ha d’abonar els deutes que tingui contrets amb l’organització –en el cas veneçolà són 8,7 milions de dòlars– i iniciar un procés que tarda fins a dos anys a completar-se.

“La Veneçuela bolivariana revolucionària i chavista seguirà la seva marxa cap a la veritable independència –ha dit aquest dijous Maduro–. Ningú ni cap pla intervencionista en contra de Veneçuela ens aturarà”.

El president veneçolà ha fet aquest anunci –“un pas de gegant per trencar l’intervencionisme imperial”– a causa de la convocatòria d’una reunió, aquest dijous, dels ministres d’Exteriors dels 16 països membres de l’OEA sense comptar amb l’aprovació de Caracas. Aquesta reunió ha servit per discutir el greu conflicte que Veneçuela viu des de fa 3 setmanes.

Tensió i violència

Durant aquest temps, al país llatinoamericà hi han mort 29 persones en nombroses protestes a favor i en contra del règim de Maduro. “Ell critica la resta de països, però se salta la Constitució a la torera”, diu a l’ARA l’activista opositora Yleana Gabaldón, que ha participat en multitud de protestes –durant més de 15 anys– en contra de Chávez primer i de Maduro després.

“Nosaltres lluitem sota els límits que marca la Constitució, ells no. Nosaltres organitzem protestes pacífiques, ells ens disparen gasos lacrimògens a la cara”, diu l’opositora, que assegura que, durant les protestes, militars i policies els diuen als manifestants que comparteixen les seves preocupacions. “Hi ha una certa complicitat”, assegura Gabaldón.

El Govern veneçolà, en canvi, no hi està d’acord. Els morts s’acumulen i, segons Maduro, tota la violència és només culpa del “terroristes pagats per la dreta i ajudats per governs estrangers”.

“[La reunió de l’OEA] és una acció feta per un grup de països mercenaris de la política, que volen coartar el dret a un futur per a Veneçuela i que promouen la violència a casa nostra”, ha dit, aquest dijous, la ministra d’Exteriors del país, Delcy Rodríguez: “Volen acabar amb el nostre dret a viure tranquil·lament”, ha afirmat, i ha atacat la resta d’estats membres d’aquesta entitat: l’ Argentina, Barbados, el Brasil, el Canadà, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Hondures, Jamaica, Guatemala, Mèxic, Panamà, Paraguai, el Perú, l’ Uruguai i els Estats Units.

De fet, el president d’aquest últim país, Donald Trump, s'ha mostrat aquest dijous preocupat per la situació a Veneçuela. “És un desastre, un desastre”, ha dit abans de reunir-se, a la Casa Blanca, amb el seu homòleg argentí, Mauricio Macri. Un dels temes a l'agenda de la trobada, segons el portaveu de Trump, era precisament el conflicte veneçolà.

Les crítiques contra Maduro, però, no només provenen dels seus rivals polítics; els seus partidaris se li giren en contra: l’escriptor i intel·lectual colombià William Ospina, fervent seguidor i admirador d’ Hugo Chávez, ha escrit aquest dijous un article molt dur contra el president veneçolà en què li reclama que, per respecte a la figura i el llegat del seu predecessor, convoqui eleccions. “Chávez ja pertany a l’ànima de la política veneçolana, i perquè això segueixi sent així el chavisme no ha de cometre l’error d’aferrar-se innecessàriament a uns càrrecs que només serveixen si són indiscutibles”, ha escrit Ospina al diari colombià 'El Espectador'.

També, a l’interior de Veneçuela, la resposta del govern a les protestes massives està minant la posició de Maduro. Gabaldón veu més a prop que mai la caiguda del president. “Gent que abans donava suport a Chávez ara se suma a nosaltres. La majoria de veneçolans estem en contra de Maduro”, diu Gabaldón.

“Les morts ens desanimen, però, mirant al futur, sóc optimista”, explica l’activista, que, animada, remata: “Cada cop som més. Maduro no continuarà. El canvi és possible”.