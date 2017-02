“Viure a Mória és pitjor que viure a l’Iraq”

Dins un imponent vaixell de l’exèrcit hi dormen prop de 200 refugiats. A només uns quilòmetres del port principal de Lesbos, camions amb tendes amuntegades transiten per la carretera que comunica la capital de l’illa amb el centre de registre i acollida de Mória. En aquest centre hi dormen 3.000 refugiats, i ara s’aixequen nous habitacles que substituiran les últimes desenes de tendes de campanya. Tant l’embarcació militar com la millora de l’equipament de Mória són algunes de les mesures que han pres les autoritats gregues davant l’onada de fred que, en les últimes setmanes, ha acabat amb la vida de cinc persones que vivien refugiades a l’illa. Les infraestructures d’acollida precàries i la falta de recursos amenacen la salut dels que han vingut a demanar auxili a Europa.

Un jove pakistanès de vint anys va morir dilluns passat mentre dormia dins una tenda. El company amb qui compartia sostre va sobreviure després de ser traslladat a l’hospital en estat crític. “Ningú es preocupa de nosaltres, aquí ha mort el meu amic”, denuncia un altre company, també pakistanès, consternat, mentre assenyala el centre. Pocs dies abans d’aquest incident, un jove egipci i un altre de sirià van morir en les mateixes condicions.

L’autòpsia encara no ha determinat la causa de les morts però ni les organitzacions humanitàries que hi treballen, ni molts dels habitants que es desesperen al recinte de Mória descarten que la combustió dels productes amb què s’escalfaven en siguin responsables. Segons organitzacions que proveeixen assistència sanitària a l’illa, les tres morts compleixen el patró d’una intoxicació per monòxid de carboni.

“Agafem plàstics de l’ONG que ens reparteix el menjar per escalfar-nos”, explica el Bassil, un nigerià que ha fugit del seu país d’origen per evitar que l’exèrcit el reclutés. El Bassil i els seus companys són conscients que cremar aquests plàstics és perillós i que els pots portar problemes també a ells, però “fa massa fred dins les tendes”, expliquen.

L’espera que mata

Lesbos, gairebé un any després de l’acord entre la Unió Europea i Turquia per deportar refugiats, acull un grapat de vides en trànsit a l’espera d’un veredicte final: Turquia o Europa. Alguns fa més d’un any que estan a l’espera d’una resolució definitiva. Des del març de l’any passat, 870 persones han sigut deportades, 2.330 han aconseguit l’asil -1.668 per reunificació familiar- i a 3.726 les han traslladat a la Grècia continental en ser considerades vulnerables.

Ali Hassul, de Bagdad, és un dels 15.000 refugiats que continuen encallats a les illes de l’arxipèlag grec de l’Egeu. Des de fa set mesos, esperar una resposta de l’Oficina Europea d’Asil és la seva dolorosa rutina. “Viure a Mória és pitjor que viure a l’Iraq”, diu. L’aigua gèlida que raja per les dutxes, la falta de mantes i el menjar incomestible que reben no és el que més detesta. Tot i les condicions miserables en què viu, el pronòstic d’una deportació l’horroritza. Explica que ha intentat treure’s la vida dues vegades. Al jove amb qui comparteix taula, que també es diu Ali, no el sorprèn el colpidor relat del seu company.

Durant la seva estada a l’anomenada “secció B” de Mòria, on els interns no tenen llibertat de moviment, aquest iraquià va veure com tres persones intentaven treure’s la vida després d’enrotllar-se un mocador al coll i penjar-se d’una barra metàl·lica. No sap dir si per sort o per desgràcia no ho van aconseguir.

“La situació és cada vegada més preocupant. Ens trobem amb depressions severes, amb intents de suïcidi. Tots aquests casos estan relacionats amb la pèrdua de l’esperança”, explica Luis Roland, membre de Metges Sense Fronteres. Malgrat que l’ONG ha aportat més d’una desena de psicòlegs, l’organització assegura que estan desbordats. “Les víctimes de tortures o els pacients amb malalties mentals ara viuen amb l’agreujant de la pressió que suposa saber que poden ser deportats”, afegeix i assegura que “necessiten ser atesos amb urgència”. A aquestes circumstàncies s’hi suma el fet que a tota l’illa només hi ha un psiquiatre.

Les ONG que ofereixen serveis mèdics als camps sovint han de derivar als pacients a l’Hospital de Lesbos, que abans de la crisi humanitària ja estava saturat per les retallades en sanitat pública. Al marge dels immigrants sense cobertura sanitària completa, aquest centre mèdic de l’Egeu té moltes limitacions, comenta Roland. No té els recursos dels hospitals de la Grècia continental, l’espera per aconseguir una visita amb un doctor pot trigar mesos i hi falten traductors.

L’abandonament es respira a cada racó de Mória, a cada racó de Lesbos, és part del dia a dia dels refugiats que hi sobreviuen, ara, amb por al fred i a les deportacions.