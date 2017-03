Volendam, el poble on triomfa l’extrema dreta

És difícil veure algun immigrant pels carrers de Volendam, un idíl·lic poble de pescadors situat al nord d’Amsterdam. A la zona del port, plena de botigues de formatges, de peix i de souvenirs, s’hi barregen turistes amb alguns habitants locals, la majoria jubilats que aprofiten el moment per passejar en bicicleta mentre el sol deixa entreveure el final de l’hivern. És un poble tranquil, d’aquells on tothom es coneix i on no passa mai res.

A diferència de la majoria de ciutats holandeses, a Volendam els immigrants són gairebé invisibles. Les estadístiques confirmen que n’hi ha, però pocs: els estrangers procedents de països no occidentals només representen un 2% dels habitants d’aquest poble, una xifra substancialment inferior a la mitjana del país, superior al 12%.

No tothom vota Wilders

Potser per això, perquè la imatge de Volendam és l’antítesi de les grans ciutats dels Països Baixos -on viuen molts estrangers-, sorprèn que sigui la població holandesa on més triomfa l’extrema dreta. A les últimes eleccions europees gairebé la meitat dels seus habitants van votar el Partit per la Llibertat (PVV) de l’islamòfob Geert Wilders. Holanda celebra demà eleccions legislatives i Volendam podria repetir en el primer lloc del rànquing de suport a la ultradreta.

“No és cert que aquí tothom voti Wilders”, diu contundent la Barbara, una dona de mitjana edat que va a comprar a un petit centre comercial. “El suport al PVV ha pujat i ha baixat depenent de les eleccions, però resulta que la gent només té en compte les vegades que ha tingut més vots”, es queixa. “És molt fàcil culpar de tots els problemes d’Holanda els immigrants, com fa Wilders, però això no és així”, assegura, abans de dir que ella tampoc vota el liberal Mark Rutte -actual primer ministre- però que prefereix que guanyi les eleccions abans que el líder xenòfob.

El nivell de benestar a Holanda en general, però especialment a Volendam, és molt elevat. En aquest poble l’atur amb prou feines arriba al 2% i no hi ha tensions socials amb els estrangers. ¿Què fa que els seus ciutadans votin Wilders, un líder que vol expulsar els musulmans i fer un referèndum per sortir de la UE? “No m’agrada que els de fora vinguin aquí pensant-se que tot és gratis i que hi viuran bé, sense treballar ni fer res. Aquest tipus de gent no la vull aquí”, diu una dona de mitjana edat que ha viscut a Volendam tota la vida. “Aquí som gent molt treballadora, i ens ocupem els uns dels altres, hi ha un fort sentiment de comunitat. No ens agrada la gent que ve de fora, així de simple”, assegura.

A la porta d’una església del poble hi ha un grup d’homes de la tercera edat asseguts en un banc. No tots defensen el líder ultra. “Potser hi ha massa estrangers que venen a Holanda, i és cert que la immigració comença a ser un problema, però Wilders no està capacitat per ser primer ministre”, assegura un d’ells. El seu amic afirma que no està d’acord amb tot el que diu Wilders, però sí en alguns punts: “Hem de preservar la nostra cultura -diu-. Evidentment que ens fa por que els musulmans acabin canviant el país. Wilders potser exagera, però té part de raó. Que hi hagi tants immigrants simplement no és bo per a nosaltres”.

El líder xenòfob va visitar fa uns dies Volendam per agrair el suport electoral dels seus veïns. Enmig d’un impressionant dispositiu de seguretat, Wilders es va prendre una cervesa en un bar del poble.