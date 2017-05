Chelsea Manning serà alliberada la setmana vinent

L'exsoldat Chelsea Manning, qu el 2010, va filtrar centenars de milers de documents confidencials de l'exèrcit dels EUA a Wikileaks (i que van servir per documentar abusos dels drets humans per part de les tropes nord-americanes) serà finalment alliberada el pròxim 17 de maig, després de quatre anys.

L'anterior president dels Estats Units, Barack Obama, va commutar-li la sentència de 35 anys que pesava sobre seu, fet que ha permès que l'exsoldat pugui sortir de la presó abans d'hora, tot i les protestes de Donald Trump, que va prometre que perseguiria la gent que filtra documents secrets, com Edward Snowden, que viu exiliat a Rússia.

"Per primera vegada veig un futur per a mi mateixa com a Chelsea", ha dit Manning, que durant la seva estada a la presó es va canviar de sexe: abans es deia Bradley. "Puc imaginar-me vivint com la persona que soc, i, finalment, al món exterior".

"La llibertat era només un somni, però ara és aquí, i això la manté vivia", va escriure al seu compte de Twitter.

Manning, durant el judici, es va declarar culpable i va demanar perdó per la filtració de centenars de milers de documents de les guerres de l'Iraq i l'Afganistan.

Tot i tenir un rang molt baix, Manning va començar a recopilar informació per després filtrar-la, ja que va quedar escandalitzada per la guerra i va voler provocar un canvi polític als Estats Units.

Una vegada filtrats els documents, Manning va ser detinguda prop d'una base nord-americana a Bagdad. Entre els escàndols que va destapar hi ha el d'"assassinat col·lateral", on es mostren imatges d'un helicòpter dels EUA disparant contra la població: en aquest atac van morir dos periodistes de l'agència britànica Reuters i diversos civils.