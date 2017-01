Wikileaks demana filtracions per publicar la declaració d'impostos de Trump

Donald Trump és el primer president dels Estats Units que no farà pública la seva declaració d'impostos en 40 anys. La seva consellera Kellyanne Conway va confirmar-ho en una entrevista diumenge amb la cadena ABC News.

Quan el periodista va parlar-li sobre una demanda popular a la web de la Casa Blanca, signada per més de 200.000 persones, per tal que es publiqui de manera immediata la declaració del magnat, Conway va dir que "la resposta de la Casa Blanca és que no es publicarà" i que "a la gent això no li preocupa perquè el van votar a ell".

Conway confirmava així, de manera definitiva, que Trump incomplirà una promesa que havia fet en campanya, quan va dir que publicaria la seva declaració d'impostos quan s'acabés l'auditoria que li estaven fent. El maig passat va dir en un tuit: "En una entrevista ja he dit que els meus impostos estan sent sotmesos a una auditoria rutinària i que els faré públics quan l'auditoria acabi, això no serà després de les eleccions!".

In interview I told @AP that my taxes are under routine audit and I would release my tax returns when audit is complete, not after election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de maig de 2016

L'11 de gener, en la primera roda de premsa que va fer des que va ser escollit, va fer servir aquesta mateixa excusa i va afegir que els periodistes "eren els únics interessats en aquesta qüestió" i que no creia que "a la gent li preocupi gens".

Però una enquesta d'aquest gener, realitzada per ABC News i el 'Washington Post', indica tot el contrari. Segons el sondeig, un 74% dels nord-americans –amb un 53% de republicans inclosos– creuen que la declaració d'impostos del president hauria de ser pública. Una enquesta de la CNN del mes d'octubre donava xifres similars: un 73% dels nord-americans i un 49% dels republicans.

En resposta a la negativa definitiva de la Casa Blanca, Wikileaks ha fet una crida a través de les xarxes socials per demanar filtracions que els permetin fer públic aquest document.

Trump Counselor Kellyanne Conway stated today that Trump will not release his tax returns. Send them to: https://t.co/cLRcuIiQXz so we can. — WikiLeaks (@wikileaks) 22 de enero de 2017

"La consellera de Trump, Kellyanne Conway ha dit avui que Trump no publicarà la seva declaració d'impostos. Envieu-la aquí perquè ho puguem fer nosaltres", diu un tuit de diumenge de Wikileaks.