Edouard Philippe, un centrista com a primer ministre francès

Edouard Philippe és el nou primer ministre de França, tal com ha fet públic aquest dilluns Alexis Kohler, el nou secretari general de l'Elisi. Edouard Philippe té 46 anys, i fins ara era alcalde de la localitat de Le Havre, comparteix amb Emmanuel Macron els inicis polítics sota el Partit Socialista, encara que després va virar cap al conservadorisme i va situar-se al costat d'Alain Juppé, del partit d'Els Republicans. El seu nomenament suposa una aposta del president cap al centre i un intent d' atraure electors de cara a les eleccions generals del juny.

Le Secrétaire général de l'Elysée a annoncé la nomination du Premier ministre. pic.twitter.com/DQttkthB0I — Élysée (@Elysee) 15 de maig de 2017

El nou inquilí de Matignon encarna la renovació política anunciada pel nou president Emmanuel Macron, ja que no ha ocupat cap càrrec en la primera línia de l'escena política francesa. A més, com a polític moderat, podria ser clau per teixir relacions amb Els Republicans i la resta de formacions polítiques de cara a les eleccions legislatives del mes de juny, en què la plataforma de Macron vol aconseguir el màxim de diputats per tenir majoria a l'Assemblea Nacional i governar sense problemes.

540x306 Edouard Philippe i Emmanuel Macron en una trobada l'any passat, quan el darrer era ministre d'Economia / LOIC VENANCE / AFP Edouard Philippe i Emmanuel Macron en una trobada l'any passat, quan el darrer era ministre d'Economia / LOIC VENANCE / AFP

Després d'anunciar-se el nomenament d'Edouard Philippe com a nou primer ministre, el secretari general d'Els Republicans, Bernard Accoyer, ha dit que l'elecció del conservador es tracta "d'una decisió individual i no pas d'un acord polític". L'alcalde de Bordeus, Alain Juppé, ha destacat "el gran talent de Philippe" i alguns dels seus companys no han tardat a felicitar-lo a través dels seus respectius comptes de Twitter, com el conservador Bruno Le Maire o el socialista Alexis Bachelay.

Je félicite le bras droit d'Alain Juppé pour sa nomination. Édouard Philippe sera un bon premier ministre de droite, n'en doutons pas. — Alexis Bachelay (@AlexisBachelay) 15 de maig de 2017

El traspàs de poders entre el primer ministre sortint, Bernard Cazeneuve, i l'entrant, el recent anunciat Edouard Philippe, es durà a terme aquest dimarts a les quatre de la tarda. No serà fins demà dimarts, però, que Macron donarà a conèixer el seu govern. De fet, el liberal vol que el seu gabinet es composi d' especialistes, però també de membres provinents de la societat civil.

Per a Jean-Luc Mélenchon, líder de la França Insubmissa que va evitar demanar el vot per Macron a la segona volta, ha criticat el nomenament perquè al seu parer, és una mostra que el president vol " prendre el control de tota la classe política del país" i suposa una "tornada del vell món".

Macron va assumir la presidència de França aquest diumenge, en un acte de presa de possessió en què va prometre que treballarà "per unir França i renovar Europa". Un dia després, però, ja fa la seva primera visita oficial a l'estranger. El líder de La República En Marxa es desplaça aquest dilluns a la tarda a Berlín per reunir-se amb la cancellera alemanya, Angela Merkel. L'objectiu de la trobada és subratllar la importància de forjar vincles entre França i Alemanya.

Pel que fa a la resta de la setmana, el nou president té una altra cita a l'estranger: un viatge a Mali, el proper cap de setmana, per visitar les tropes franceses situades al Sahel en el marc de l'operació militar 'Barkhane'. Com ja va anunciar durant la campanya, Macron té molt d'interès en qüestions de defensa i seguretat.