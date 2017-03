Xi Jinping prepara la transició de poder al Partit Comunista

L’Assemblea Nacional Popular (ANP), màxim òrgan legislatiu de la Xina, comença aquest cap de setmana la seva reunió anual, en la qual es fixen les directrius polítiques, els objectius econòmics i la política exterior, en un any marcat pel congrés del Partit Comunista (PCX) a la tardor i per l’impacte en l’economia global de les mesures de Donald Trump.

La sessió plenària del Parlament arrenca demà amb el discurs sobre l’estat de la nació del primer ministre, Li Keqiang. En aquesta intervenció, s’espera que anunciï els objectius de creixement del PIB per al 2017, que segurament seran del 6,5%. A més, es concretarà el pressupost de defensa i les reformes necessàries per complir amb el pla quinquennal aprovat l’any passat.

L’agenda dels deu dies que durarà l’ANP també estarà marcada per altres temes, com la defensa de la globalització i la posició xinesa davant l’escenari internacional creat amb l’arribada al poder de Trump i amb el Brexit. Les pròximes eleccions a Hong Kong i la situació a Macau i Taiwan també hi seran presents.

La reunió de l’ANP és la primera que se celebra des que el president, Xi Jinping, va ser ratificat com a “nucli” del comitè central del PCX, un qualificatiu que confirma el seu immens poder dins del partit. El component polític tindrà molt de pes, ja que pot donar pistes sobre el desenvolupament del XIX Congrés del Partit Comunista, que se celebrarà a la tardor i en què es començarà a preparar la transició de poder. En el Congrés s’han de renovar cinc dels set membres del Comitè Permanent del Politburó i en teoria anunciar el substitut de Xi per a d’aquí cinc anys.

L’ANP se celebra simultàniament amb la Conferència Consultiva Política del Poble Xinès (CCPPX), el màxim òrgan assessor del país, que es va inaugurar ahir i es clausurarà el dia 13. La reunió de l’ANP i de la CCPPX es coneix popularment com a Lianghui, “les dues sessions”.

Durant el Lianghui, Pequín es converteix en una ciutat farcida de funcionaris, membres del partit i també de policies. Els dos esdeveniments reuneixen més de 5.000 persones, a les quals cal afegir assessors, lobistes i periodistes. Les mesures de seguretat són evidents, especialment al centre de la ciutat, amb nombrosos controls i un gran desplegament policial. El plenari anual de l’Assemblea Nacional Popular reuneix més de 3.000 diputats. La seva funció, sobre el paper, és promulgar lleis, nomenar alts funcionaris i ministres, aprovar el pressupost anual i ratificar l’informe de treball del govern. Però a pesar que les sessions duren deu dies, es tracta d’un tràmit formal. Les lleis arriben consensuades i decidides pel Partit Comunista i s’aproven amb una àmplia majoria que frega la unanimitat.

La Conferència Consultiva Política del Poble Xinès es defineix com el principal òrgan assessor polític del país, que recull les propostes de la societat en assumptes polítics, econòmics i socials. Està formada per més de 2.000 representants de diferents regions, minories ètniques, societat civil i membres del món econòmic.

És la part més acolorida i social del Lianghui. La participació de membres de minories ètniques vestits amb la seva indumentària tradicionals sempre ha donat color a l’esdeveniment, però en l’actualitat els que sedueixen els mitjans de comunicació estatals són ídols mediàtics com l’actor Jackie Chan, l’exjugador de bàsquet Yao Ming o l’escriptor Mo Yan. Les empentes per aconseguir selfies i autògrafs s’han convertit en una nova tradició de l’espectacle polític. I tot això és seguit, segons l’agència oficial Xinhua, per més de 3.000 periodistes acreditats, 1.200 dels quals són estrangers.