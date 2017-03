La Xina augmenta la pressió sobre Corea del Sud

Les operadores de creuers amb rutes a la Xina estan desviant cap al Japó les línies amb aturades previstes a Corea del Sud, com a reacció a la reticència dels turistes xinesos a viatjar al país que ha permès el desplegament de l'escut antimíssils nord-americà THAAD.

La companyia Royal Caribbean va explicar, en una serie de notes publicades a la seva pàgina web, que cancel·larà les escales dels creuers que tenien previst atracar a ports sud-coreans o que les substituiran per estades al Japó.

"Part dels nostres viatges no pararan a ports de Corea del Sud, sinó que passaran el dia al mar. Ens estem esforçant a canviar alguns viatges que inclouen escala a ports de Corea del Sud per escales a ports del Japó, que són més atractius per als consumidores", va dir l'empresa en un comunicat.

Royal Caribbean atribueix aquesta decisió a la "precaució" davant la "nova situació de Corea del Sud", sense fer referència explícita a l'inici del desplegament del THAAD, que ha provocat tot tipus de boicots por part de la Xina cap a Seül.

D'altra banda, la italiana Costa Cruceros ha retirat Corea del Sud dels destins asiàtics que oferta a la seva pàgina web per la Xina, segons informa avui Efe.

L'operadora italiana va ser protagonista d'un cas sonat de boicot xinès cap a Corea del Sud quan uno 3.300 viatgers a bord d'un dels seus creuers es van negar a baixar del vaixell a l'escala planificada dissabte passat a l'illa sud-coreana de Jeju. La negativa dels turistes xinesos va obligar la companyia a anul·lar serveis ja contractats de desenes d'autobusos i guies turístics.

La Xina, igual que Rússia, s'oposa al desplegament de l'escut antimíssils. Pequín ha reiterat fa poc la seva posició i fins i tot ha amenaçat recentment amb accions sense especificar. «La Xina prendrà les mesures necessàries per defensar els seus interessos de seguretat", deia la setmana passada el portaveu del Ministeri d'Exteriors.