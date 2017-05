La Xina i els EUA firmen nous acords comercials

Pequín i Washington han fet realitat les promeses de distensió que es van fer en la cimera de Mar-a-Lago, a Florida, a principis d’abril amb la signatura d’uns acords comercials que ajudaran a reduir el dèficit comercial dels Estats Units amb la Xina i que allunyen les amenaces d’una guerra comercial. El pacte implica que la Xina importarà gas liquat nord-americà i carn de boví, i obrirà el sector financer a les targetes de crèdit nord-americanes. En contrapartida, els Estats Units permetran l’entrada de pollastre cuit i obriran el seu mercat als bancs xinesos. El pacte exclou punts crítics com l’acer o els components per a automòbils, però els dos països han destacat que tenen voluntat d’arribar a acords.

Amb el pacte, la Xina compleix les promeses fetes per Xi Jinping d’augmentar les importacions nord-americanes per ajudar a reduir el dèficit comercial que els Estats Units tenen amb el gegant asiàtic. El 2016 el dèficit va pujar a 310.000 milions de dòlars. Pequín també aixecarà la prohibició a la carn de vedella nord-americana que estava vigent des de l’any 2003 per les vaques boges. L’àmplia classe mitjana xinesa és un apetitós mercat per als ramaders nord-americans.

L’anunci de compra de gas natural liquat a empreses nord-americanes respon a la voluntat de la Xina de reduir la dependència del carbó diversificant les seves fonts d’energia, ja que en necessita molta. A més, l’administració xinesa es compromet a no posar impediments a les certificacions de productes biològics nord-americans, entre els quals els transgènics.

En el sector financer Pequín fa importants concessions: permetrà a les empreses de pagament electrònic de capital nord-americà, com Visa o Mastercard, operar al mercat xinès en iuans, i amb això s’acabarà el monopoli que té l’empresa local Union Pay. També permetrà a companyies nord-americanes oferir serveis de qualificació de crèdit. Les contrapartides nord-americanes són importants per a la Xina. El mercat nord-americà s’obre al pollastre cuit xinès i en un futur pròxim es pot obrir al cru. A més, es permetrà als bancs xinesos operar als Estats Units.

Tapar escàndols interns

Però sobretot aquests acords marquen un canvi substancial en la política de Donald Trump, que ha oblidat les amenaces d’apujar un 45% els aranzels als productes xinesos i les acusacions que la Xina és un país “manipulador de divisa”. Ara el gegant asiàtic és un “soci comercial”. Trump acumula problemes als Estats Units -l’últim l’escàndol és el del cessament del director de l’FBI- i necessita mostrar alguns èxits, com ara reduir el dèficit.

Des de la Xina subratllen que els acords comercials no tenen relació amb el programa nuclear de Corea del Nord. El pacte es va fer públic la vigília d’una gran cita per a la diplomàcia xinesa, el Fòrum OBOR -per promocionar una nova ruta comercial per l’Àsia-, que se celebra demà i dilluns. Els mitjans xinesos han destacat que els EUA donen suport a la iniciativa de la Nova Ruta de la Seda, que preveu un ambiciós pla d’inversió en infraestructures. L’entesa entre les dues potències és un pas més en la preparació de la visita oficial que Trump va prometre fer a la Xina, i que, segons els rumors, es podria celebrar al juliol.