La Xina assegura que aplica la pena de mort "amb cautela", després d'aparèixer primera en el rànquing mundial

El govern xinès ha dit aquest dimecres que aplica la pena de mort "amb precaució", davant les crítiques d' Amnistia Internacional (AI), que calcula que les autoritats xineses executen milers de persones cada any i situa el país com el líder mundial en l'aplicació de la pena capital.

"Controlem estrictament la seva aplicació", han defensat avui des del ministeri d' Exteriors xinès en un comunicat de resposta a l' informe anual sobre la pena de mort, publicat aquest dimarts per AI.

L'organització va tornar a situar ahir la Xina com a líder en el rànquing de nacions amb més nombre d'execucions el 2016, i va publicar una investigació en profunditat on denunciava que el Govern xinès utilitza un sistema secret per ocultar "l'escandalosa escala" de vegades que s'aplica la pena de mort.

Des del ministeri d'Exteriors han subratllat que la Xina segueix mantenint aquesta pena com a mesura "intimidatòria", d'acord amb les necessitats del país i en línia amb la normativa internacional, i han assegurat que el procediment per condemnar un individu a mort "és molt estricte".

Segons les dades de la seva investigació, AI conclou que el govern xinès efectua "una divulgació parcial i fa afirmacions que no poden ser verificades per defensar l'increment del nombre d'execucions, i, al mateix temps, manté un secretisme gairebé absolut", fet que porta, segons Amnistia Internacional, a un engany deliberat.