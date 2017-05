La Xina deté un activista que investigava la marca de sabates d'Ivanka Trump

Dos activistes que investiguen les condicions laborals de l'empresa que produeix la marca de sabates d'Ivanka Trump a la Xina han desaparegut i un tercer ha estat detingut, segons ha informat China Labor Watch, un grup de defensa dels drets dels treballadors al gegant asiàtic amb seu a Nova York.

Hua Haifeng va ser arrestat a la província xinesa de Jiangxi sota l'acusació d' ús il·legal d'equips d'escolta, d'acord amb Li Qiang, director executiu de l'observatori, que ha explicat que els tres activistes indagaven sobre les condicions laborals dels treballadors de diverses fàbriques que produeix, entre altres marques, la de la filla del president nord-americà.

"Instem el president Trump, Ivanka Trump i la seva empresa a pressionar per a l' alliberament dels nostres activistes", ha demanat China Labor Watch en un correu electrònic adreçat a l'agència britànica Reuters. En canvi, el segell d'Ivanka Trump ha evitat fer-ne cap comentari, de la mateixa manera que el ministeri d'Afers Exteriors xinès.

La detenció i desaparició dels tres activistes coincideix amb una onada de pressió sostinguda sobre els activistes laborals a la Xina enmig d'una repressió de la societat civil sota la direcció del president, Xi Jinping. En els últims anys, molts defensors dels drets laborals han denunciat haver estat intimidats i assetjats, detinguts temporalment o tenir els moviments restringits. Amb tot, és el primer cop que activistes de China Labor Watch són perseguits.

També Amnistia Internacional s'ha sumat a la denúncia i ha demanat l'alliberament immediat dels tres activistes, i ha subratllat que mereixen "protecció i no la persecució de les autoritats". Segons l'ONG, el govern de Pequín pressiona les organitzacions amb vincles amb països estrangers amb l'excusa de preservar la "seguretat nacional".

