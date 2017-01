La Xina adverteix Trump d’una guerra pels illots artificials

Els Estats Units s’exposen a una “guerra a gran escala” amb la Xina si intenten bloquejar l’accés als illots artificials del mar de la Xina Meridional, adverteixen aquest divendres els mitjans oficials de Pequín. El diari oficial Global Times, lligat al Partit Comunista, adverteix que si les declaracions del futur secretari d’Estat, Rex Tillerson, es converteixen en fets, “els dos bàndols farien bé de preparar-se per a una confrontació militar”. La Xina ha construït unes polèmiques barreres marítimes i illots artificials al mar de la Xina Meridional que amenacen les rutes comercials, i dimecres Tillerson va declarar en comparèixer davant del Senat que “no es permetrà l’accés de Pequín a aquestes illes”. La Xina reclama aquest territori contra cinc dels seus veïns del Sud-est Asiàtic, com les Filipines i el Vietnam, i Taiwan. Tot i que Tillerson no va especificar com s’imposaria aquest bloqueig, queda clar que només es podria fer efectiu amb un important desplegament militar.

L’editorial del diari xinès és contundent: “Tillerson s’hauria de posar al dia en estratègia nuclear si vol que una gran potència nuclear es retiri del seu propi territori”. I afegeix que “la Xina té prou determinació i força per assegurar-se que tota aquesta demagògia no s’imposi. Excepte que Washington estigui pensant en una guerra a gran escala al mar de la Xina Meridional, qualsevol intent d’evitar l’accés de la Xina a les illes seria estúpid”.

Com és habitual, la resposta directa de les autoritats xineses ha sigut menys estrident. El ministeri d’Exteriors ha declarat que les relacions amb els Estats Units estan basades en la “no-confrontació, el benefici mutu i una cooperació en què totes dues parts surtin beneficiades”. El diari China Daily diu que no es pren seriosament les paraules del president electe, Donald Trump, i titlla les declaracions del futur responsable de la diplomàcia nord-americana de “barreja d’ingenuïtat, manca de visió, prejudicis gastats i fantasies”.