La Xina adverteix Washington sobre el desplegament del seu sistema antimíssils a la zona

El ministre d'Exteriors xinès, Wang Yi, adverteix a Washington que l'inici del desplegament del sistema antimíssils THAAD en territori sud-coreà, al qual Pequín s'oposa fermament, podria pertorbar els acords per la pau a la zona.

En el marc de la seva principal roda de premsa anual, Wang Yi llançava així un missatge d'avís als Estats Units per la seva ingerència en les disputes del mar de la Xina Meridional: "Si algú intenta provocar onatge (al mar de la Xina Meridional), no tindrà cap suport i toparà amb l' oposició de tota la regió", va manifestar Wang sense esmentar directament Washington.

El ministre va considerar que les tensions s'han rebaixat a la zona gràcies als " esforços conjunts" de la Xina i l'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN), i ha precisat que s'han aconseguit avenços per aconseguir el marc del codi de conducta que es negocia des del 2010.

Malgrat tot, Wang Yi ha assegurat que les relacions bilaterals de la Xina amb els EUA van "en la direcció correcta", segons informa Efe.

El canceller va recordar que els presidents Xi Jinping i Donald Trump van parlar per telèfon i van reafirmar "la importància del principi d'una sola Xina" i el seu compromís de situar les relacions bilaterals en "un nou punt de partida".

"No hi ha raó perquè la Xina i els EUA no puguin convertir-se en excel·lents socis", va afirmar Wang, que ha insistit que les dues potències han de deixar enrere "la mentalitat del joc de suma zero" característic de la Guerra Freda.

El ministre d'Exteriors xinès va insistir en el fet que Washington i Pequín han de "concentrar-se en els seus interessos compartits, encara que sense perdre de vista les seves diferències".

Aquestes declaracions de Wang arriben després que la Xina advertís aquest dimarts que adoptarà les "mesures necessàries" per protegir els seus interessos nacionals. L'anunci aquest dimarts de Washington i Seül del desplegament dels primers elements del sistema de defensa terminal d'àrea a gran altitud (THAAD, en les sigles en anglès) no ha agradat a la Xina.

EUA i Corea del Sud mantenen que el sistema és purament defensiu i que serveix per interceptar míssils que pugui llançar Corea del Nord, però la Xina el rebutja perquè considera que els seus radars de gran potència podrien obtenir dades d'intel·ligència de les seves bases militars més properes.

El secretari d'estat dels Estats Units, Rex Tillerson, viatjarà al Japó, Corea del Sud i la Xina entre el 15 i el 19 d'aquest mes en la seva primera visita a la regió Àsia-Pacífic des que ocupa el càrrec.