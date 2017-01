La Xina celebra l’Any Nou plena d’incerteses

La Xina va donar ahir la benvinguda a l’any del gall de foc, un signe que, segons la tradició, oferirà un temps de rectitud i justícia alhora que augura un període intens i ple d’energia. Un any en què el país haurà de fer front a nombrosos reptes en clau interna i enfrontar-se a un nou escenari internacional.

El president xinès, Xi Jinping, dona la benvinguda a l’Any Nou quan encara ressonen els aplaudiments a la seva ferma defensa de la globalització i el lliure comerç en el Fòrum de Davos. No deixa de ser curiós que el líder d’un país governat per un partit comunista s’hagi convertit en l’estrella de Davos, la Meca del capitalisme, i en el defensor del lliure comerç. Ara només falta que el discurs de Xi, en què advertia dels riscos d’una guerra comercial, rebutjava el proteccionisme i prometia l’obertura del mercat xinès, es converteixi en realitat.

Aquesta setmana l’ambaixador de la UE al gegant asiàtic, Hans Dietmar Schweisgut, en una roda de premsa a Pequín, es mostrava esperançat en veure una Xina més oberta. El diplomàtic recordava que encara hi ha molts sectors tancats o restringits a les inversions estrangeres, com la indústria de l’automoció, la banca i les finances, els serveis o les tecnologies de la informació i la comunicació.

Donald Trump i el risc d’una guerra comercial

L’arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units obre un nou escenari internacional ple de turbulències, començant pels riscos d’una guerra comercial amb la Xina o, fins i tot, un enfrontament al Mar de la Xina Meridional.

Pequín es prepara per a un deteriorament de les relacions amb els Estats Units, especialment després de constatar que Trump no dubtarà a utilitzar Taiwan i qüestionar el principi d’“una sola Xina”, una premissa sagrada per a Pequín, com a moneda de canvi d’una futura negociació comercial. Però la nova administració nord-americana ha ofert també un regal al govern xinès: la retirada del Tractat de Col·laboració Transpacífica, dissenyat per l’administració Obama per aïllar la Xina i contrarestar la seva influència al Pacífic. Pequín ja ha anunciat la intenció de buscar acords bilaterals i desenvolupar l’Associació Econòmica Regional Àmplia, una zona regional de lliure comerç.

Pequín busca ampliar la seva influència

No és l’únic element que té la Xina per augmentar la seva influència mundial. Seguirà apostant per desenvolupar el projecte batejat com la Franja i la Ruta de la Seda, un nou corredor comercial amb el qual pretén teixir una potent xarxa d’interessos comercials i geoestratègics a l’Àsia-Pacífic. També es recolzarà en el recentment creat Banc Asiàtic d’Inversió en Infraestructures (AIIB) per finançar-ho. El Banc és una aposta xinesa per construir un nou ordre financer internacional, ja que sosté que hi ha poca representació de les economies emergents en organismes com el Banc Mundial i l’FMI. Trump també ha cedit a la Xina el lideratge en un altre tema important: el canvi climàtic, un fenomen que el republicà nega.

Lluites internes dins el Partit Comunista Xinès

L’any del gall coincideix amb un any clau en la política xinesa, ja que a la tardor se celebrarà el 19è congrés del Partit Comunista. Xi Jinping arriba al congrés acumulant a les seves mans més poder que qualsevol altre president des de Mao i trencant la tradició de governar a través d’una direcció col·legiada. Aquesta mateixa setmana ha sumat un nou càrrec que acumula a la presidència d’una dotzena de comissions a través de les quals controla el govern, l’economia i l’exèrcit. Al congrés intentarà consolidar el seu poder col·locant membres de màxima confiança a la cúpula del règim, i s’especula amb la possibilitat que no nomeni successor i intenti mantenir-se en el càrrec.

El repte de mantenir el creixement econòmic

El control polític és clau per poder impulsar les reformes. Malgrat el culte a la personalitat i la ferotge campanya anticorrupció dins de l’administració, la implementació de les reformes estructurals xoca amb els poders dels governs locals. La Xina ha tancat el 2016 amb un creixement del PIB del 6,7% i necessita mantenir un creixement per sobre del 6% per preservar l’estabilitat social i aconseguir l’objectiu de duplicar el PIB per càpita el 2020.

2.980 milions de viatges per vacances

L’Any Nou, també conegut com la Festa de la Primavera, representa el principal període de vacances per als 1.400 milions de xinesos i s’assembla molt a les festes de Nadal a Occident, que es passen en família. Però a la Xina tot és superlatiu i les vacances es converteixen en un èxode massiu. Les ciutats literalment es buiden i milions d’estudiants i sobretot treballadors emigrants (uns 277,5 milions) tornen als pobles per veure els seus familiars més pròxims. Es calcula que hi ha uns 61 milions de nens que viuen allunyats dels seus pares. El ministeri de Transport ha anunciat que es produiran 2.980 milions de viatges en tot el període de vacances. Per als llargs trajectes es recorre a l’àmplia xarxa de tren d’alta velocitat, que preveu superar els 356 milions de desplaçaments.