La Xina creixerà un 6,5% el 2017

Conscient de la desacceleració econòmica que viu el país, el govern xinès va anunciar ahir que el seu objectiu de creixement per a aquest any se situa en el 6,5%, i deixa espai per a l’optimisme i perquè el creixement del PIB pugui ser superior. De totes maneres és la xifra més baixa dels últims 25 anys i inferior al 6,7% que es va aconseguir el 2016.

El primer ministre, Li Keqiang, va inaugurar ahir la sessió anual de l’Assemblea Nacional Popular (el Parlament xinès) amb un discurs en què va exposar els objectius econòmics de la Xina i va repassar els principals temes que afecten els interessos del país, des de la defensa fins a les relacions internacionals. En el seu informe anual, Li Keqiang va assegurar que els objectius de creixement són realistes en el context que viu el país. La inflació es mantindrà estable en el 3%. El sostre del dèficit públic també rondarà el 3% del PIB, per permetre més rebaixes d’impostos, especialment a les empreses.

Pequín també es compromet a mantenir una política monetària estable i a no caure en una guerra de divises devaluant el iuan. El primer ministre també va anunciar que es crearan 11 milions de llocs de treball urbans, un milió més que l’any passat, i que s’intentarà treure 10 milions de persones de la pobresa abans de finals d’any.

El 2017 la producció d’acer es reduirà en 50 milions de tones i la de carbó en 150 milions de tones. La mesura combatrà la sobrecapacitat de les obsoletes indústries xineses i beneficiarà el medi ambient.

Amb tot, el govern continua compromès amb la voluntat de transformar el seu model econòmic basat en l’exportació i la inversió -que li ha permès créixer durant dècades-, dirigint-lo cap a una economia més madura que se sostingui en el consum intern i en la producció de béns d’alt valor afegit.

La Xina necessita mantenir un creixement per sobre del 6,5% fins al 2020 per complir l’objectiu de duplicar el PIB i aconseguir una societat “moderadament pròspera”. Li Keqiang, igual que Xi Jinping a Davos, va defensar ahir la globalització i va rebutjar qualsevol tipus de proteccionisme. Les paraules dels líders xinesos contrasten amb les crítiques de les empreses i cambres de comerç estrangeres, que es queixen de l’augment de traves per accedir al mercat del gegant asiàtic. Segurament per evitar les crítiques, el primer ministre va afirmar que seguiran treballant per ser una destinació “atractiva” per a la inversió estrangera.

Hong Kong, a l’agenda

Per primera vegada el tema de la independència de Hong Kong va ser esmentat explícitament en l’informe anual de govern. Això sí, per rebutjar-la taxativament. Li Keqiang va assegurar que la reivindicació d’independència no condueix enlloc i que Pequín mantindrà el seu compromís ferm amb el principi d’“un país, dos sistemes”, amb el qual es va pactar la devolució de la sobirania de Hong Kong i Macau a la Xina.

Poques setmanes abans que se celebrin eleccions a Hong Kong, el primer ministre va recollir en el seu discurs les paraules del president Xi Jinping i va assegurar que es farà complir estrictament la Constitució xinesa i la llei bàsica (nom amb el qual es coneix la Constitució de Hong Kong). És un avís clar als proindependentistes, que en els últims temps han desafiat directament Pequín amb accions com les dels tres diputats electes que van intentar jurar el càrrec prometent “lleialtat a la nació de Hong Kong” i van perdre l’escó.

Un discurs amb al·lusions a Donald Trump

Durant el seu discurs davant l’Assemblea Nacional Popular, el primer ministre xinès, Li Keqiang, va enviar un missatge al president dels Estats Units, Donald Trump, quan va rebutjar “qualsevol tipus de proteccionisme”. Li Keqiang va remarcar la inquietud que generen les polítiques de les principals economies del món, fent una clara al·lusió a la nova administració nord-americana. “Els factors que podrien causar inestabilitat o incertesa s’estan incrementant visiblement”, va afegir. També va apuntar que “la Xina s’involucrarà més en la governança global i impulsarà la globalització econòmica”, fixant les intencions del gegant asiàtic.

Dissabte la portaveu de l’Assemblea, Fu Ying, va anunciar que la despesa militar del país el 2017 augmentarà només un 7%, la pujada més baixa dels últims set anys. És una decisió que contrasta amb les intencions de Trump, que vol augmentar la inversió en defensa dels EUA un 9%.