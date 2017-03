La Xina eleva el to davant de Corea del Nord

El viceministre d’Exteriors de Corea del Nord és aquests dies de visita a la Xina en un moment en què les relacions entre els dos països acumulen certa tensió. La decisió de Pequín de suspendre les importacions de carbó nord-coreà en resposta a l’última prova d’un míssil del règim de Pyongyang i l’assassinat de Kim Jong-nam a l’aeroport de Kuala Lumpur han portat les relacions entre la Xina i Corea del Nord a un dels seus pitjors moments.

La visita de cinc dies a Pequín de Ri Kil-song, viceministre d’Exteriors de Corea del Nord, és el contacte de més alt nivell entre els dos països des del juny passat i pretén recompondre les relacions, seriosament deteriorades en els últims mesos. Oficialment el govern xinès parla de normalitat, i Geng Shuang, un portaveu del ministeri d’Exteriors, afirma que la visita s’inscriu en un contacte habitual entre la Xina i la República Popular Democràtica de Corea.

Pequín, pràcticament l’únic aliat de Pyongyang, va anunciar el mes passat la suspensió de les importacions de carbó. Era una dura reacció a l’última provocació de Kim Jong-un, el llançament d’un míssil balístic d’abast mitjà el 12 de febrer amb el qual saludava l’arribada de Trump a la presidència dels EUA. La decisió es va adoptar en concordança amb les mesures aprovades en la resolució 2321 del Consell de Seguretat de l’ONU, però representa un seriós problema per a Pyongyang, que depèn econòmicament de les ajudes de Pequín.

La reacció de Corea del Nord no es va fer esperar i, amb les habituals declaracions grandiloqüents, va acusar la Xina, sense anomenar-la, de “ballar al ritme” que dicten els EUA. Les declaracions, difoses per l’agència oficial nord-coreana KCNA, van ser contestades pels mitjans oficials xinesos, com el Global Times, que en el seu editorial va defensar la fermesa davant l’estricta aplicació de les sancions.

Un cop dur per a la Xina

L’assassinat de Kim Jong-nam, germanastre de Kim Jong-un, a l’aeroport de la capital de Malàisia, presumptament a mans dels serveis secrets nord-coreans, ha afegit un nou i important desacord amb Pequín. Kim Jong-nam, que havia criticat el règim del seu país i denunciat públicament que la seva vida corria perill, vivia a Macau, se suposa que sota protecció xinesa. El seu assassinat és un cop per a la Xina.

Davant d’aquesta fosca història d’assassinat fratricida amb argument de pel·lícula d’espies ambientada en la Guerra Freda sorgeixen moltes especulacions. Una d’aquestes és que Kim Jong-nam era considerat un recanvi per al seu germà si en algun moment era apartat del poder i el règim iniciava reformes. Per a Pequín, podia ser un bon aliat més presentable que Kim Jong-un.

La visita del vicepresident nord-coreà té lloc després que el conseller d’Estat xinès, Yang Jiechi, s’entrevistés amb Trump i el seu gabinet a Washington, on segurament es va tractar el tema de Corea del Nord. Una altra coincidència és que el viatge de Ri Kil-song a Pequín ha coincidit amb el d’Igor Morgulov, el viceministre d’exteriors rus. I tot això la vigília de les tradicionals maniobres militars conjuntes que fan anualment els EUA i Corea del Sud, que sempre disparen la tensió a la península coreana.

Fins ara la Xina ha sigut el millor amic de Corea del Nord i s’havia mostrat bastant conciliador amb el seu veí: defensava la necessitat de negociar amb Pyongyang i no només d’imposar sancions. Escudant-se en motius humanitaris, havia anat esquivant l’embargament i, de fet, el 2016 va triplicar la quantitat de carbó que podia importar segons les sancions. A la Xina no li va malament mantenir el col·lapsat i desestabilitzador règim nord-coreà com a estat tampó entre la seva frontera i Corea del Sud, defensada per desenes de milers de soldats nord-americans. Però el continuat desafiament nuclear de Corea del Nord ha provocat que Seül adoptés la decisió de desplegar el sistema antimíssils nord-americà THAAD al seu territori. I ara la Xina veu que a prop de la seva frontera hi tindrà un sistema antimíssils que afectarà sens dubte la seva capacitat defensiva.