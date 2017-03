La Xina estableix un objectiu de creixement del 6,5%, el més baix en 25 anys

Conscient de la desacceleració econòmica, el govern xinès ha anunciat aquest diumenge que el seu objectiu de creixement per aquest any se situa en el 6,5%, deixant espai per a l'optimisme i per que el creixement del PIB pugui ser superior. De totes maneres és la xifra més baixa dels últims 25 anys i inferior al 6,7% que es va aconseguir el 2016.

El primer ministre, Li Keqiang, ha inaugurat aquest diumenge la sessió anual de l'Assemblea Nacional Popular, ANP, (el parlament xinès), amb un discurs en què ha exposat els objectius econòmics de la Xina i ha repassat els principals temes que afecten els interessos del país, des de la defensa a les relacions internacionals.

En el seu informe anual Li Keqiang ha assegurat que els objectius de creixement són realistes en el context que viu el país. La inflació es mantindrà estable en el 3%. El sostre del dèficit públic també rondarà el 3% del PIB, per permetre majors rebaixes d'impostos, especialment a les empreses.

Pequín també es compromet a mantenir una política monetària estable i no caure en una guerra de divises devaluant el iuan.

El primer ministre ha anunciat que es crearan 11 milions de llocs de treball urbans, un milió més que l'any passat, i s'intentarà treure 10 milions de persones de la pobresa abans de final d'any.

El 2017 la producció d'acer es reduirà en 50 milions de tones i la de carbó en 150 milions de tones. La mesura combatrà la sobre capacitat de les obsoletes indústries xineses i beneficiarà al medi ambient.

El govern segueix compromès amb la voluntat de transformar el seu model econòmic basat en l'exportació i la inversió, que li ha permès créixer durant dècades, cap una economia més madura que se sostingui en el consum intern i en la producció de béns d'alt valor afegit.

La Xina necessita mantenir un creixement per sobre del 6,5% fins a 2020 per complir amb l'objectiu de duplicar el PIB i aconseguir una societat "moderadament pròspera".

Li Keqiang, igual que Xi Jinping va fer a Davos, ha defensat en el seu discurs la globalització i ha rebutjat qualsevol tipus de proteccionisme. Les paraules dels líders xinesos contrasten amb les crítiques de les empreses i cambres de comerç estrangeres que es queixen de l'augment de traves per accedir al mercat del gegant asiàtic. Segurament per evitar les crítiques, el primer ministre ha afirmat que seguiran treballant per ser una destinació "atractiva" per a la inversió estrangera.

Hong Kong, a l'agenda

Per primera vegada el tema de la independència de Hong Kong ha estat esmentat explícitament en l'informe anual de govern. Això sí, per rebutjar-la taxativament. Li Keqiang ha assegurat que la reivindicació d'independència no condueix enlloc i que Pequín mantindrà el seu compromís ferm amb el principi d’"un país, dos sistemes", pel qual es va pactar la devolució de la sobirania de Hong Kong i Macau a la Xina.

A escasses setmanes que se celebrin eleccions a Hong Kong, el primer ministre ha recollit en el seu discurs les paraules del president Xi Jinping i ha assegurat que es farà complir estrictament la Constitució Xinesa i la Llei Bàsica (nom amb el qual es coneix la constitució de Hong Kong).

És un avís clar als proindependentistes que en els últims temps han desafiat directament Pequín amb accions com les dels tres diputats electes que van intentar jurar el càrrec prometent "lleialtat a la nació de Hong Kong" i van perdre l'escó.

El país rebaixa el seu perfil militarista

El discurs de Li Kegiang es produeix un dia després que la portaveu de l'Assamblea Nacional Popular, Fu Ying, anunciés que la Xina mantindrà el creixement del pressupost militar entorn al 7%, seguint la tendència de l'any passat en què es va incrementar en un 7,6%. Ambdues són les taxes més baixes des del 2010. La despesa de defensa del gegant asiàtic representa al voltant d'1,3% del seu PIB.

La decisió de mantenir l'augment de la despesa de l’exercit per sota dels dos dígits contrasta amb l’aposta realitzada fa uns dies pel president nord-americà, Donald Trump, d'incrementar un 9% el pressupost militar fins a arribar als 603.000 milions de dòlars. També sorprèn per l'escenari de tensió entre Pequín i els seus veïns asiàtics per la sobirania de les aigües territorials en el Mar de Xina Meridional.

Fu Ying, la portaveu de l'ANP, ha rebaixat el risc de conflicte amb els veïns asiàtics i ha declarat que en les últimes dècades hi ha hagut nombrosos conflictes i guerres, però "cap els ha provocat la Xina".