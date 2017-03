La Xina es mou per rebaixar la tensió entre les Corees

La Xina ha tret el seu perfil més mediador i diplomàtic per mirar de rebaixar l’escalada de tensió a la península de Corea. Per aconseguir-ho, ha llançat una proposta salomònica demanant a Corea del Nord que suspengui els seus assajos d’armament nuclear i a Corea del Sud i els Estats Units que renunciïn a les maniobres militars conjuntes que duen a terme a la zona.

En una roda de premsa, durant el plenari anual de l’Assemblea Nacional Popular (ANP), el ministre d’Afers Estrangers xinès, Wang Yi, va fer una crida a reconduir la crisi i tornar a la taula de converses. Va assegurar que les dues parts semblen “dos trens que acceleren i s’acosten l’un a l’altre sense que cap dels dos estigui disposat a cedir” i que la prioritat és “encendre el llum vermell i frenar les dues parts”.

La posició xinesa és que les dues parts han de cedir i fer concessions per evitar un enfrontament que desestabilitzaria la regió. La proposta no deixa de ser una declaració de bones intencions de la Xina, que intenta reprendre la iniciativa davant la crisi que provoca el programa nuclear nord-coreà, però sembla poc atractiva per a les principals parts implicades.

Des que el 2009 va abandonar la taula de negociacions a sis bandes (Corea del Nord, Corea del Sud, la Xina, el Japó, Rússia i els Estats Units), Pyongyang s’ha negat a asseure’s a negociar sense concessions. I, d’altra banda, la possibilitat que les maniobres militars anuals que fa dues dècades que fan els Estats Units i Corea del Sud se suspenguin és altament improbable.

La proposta ha arribat dos dies després que Corea del Nord llancés quatre míssils, que, segons Pyongyang, tenien com a objectiu les bases nord-americanes al Japó. Seül i Washington han reaccionat accelerant la instal·lació del sistema antimíssils (THAAD), que podria estar disponible a l’abril. Una decisió que no agrada gens a Pequín.

La Xina, que fins ara era l’únic aliat del règim de Pyongyang, va anunciar el 18 de febrer que suspenia les importacions de carbó de Corea del Nord durant el 2017. Un cop dur per a la devastada economia nord-coreana, molt dependent de l’ajuda de Pequín. La decisió era una resposta a la prova d’un míssil balístic d’abast intermedi el 12 de febrer.

A més, Pyongyang ha obert un altre front de conflicte amb l’assassinat de Kim Jong-nam, el germanastre del líder nord-coreà, a l’aeroport de Kuala Lumpur. Malàisia acusa Corea del Nord d’organitzar l’assassinat i Pyongyang ha reaccionat airadament. La situació ha generat un greu conflicte diplomàtic i el tancament de fronteres, que impedeix la sortida dels nacionals dels respectius països.

Deteriorament de relacions

El desplegament de l’escut antimíssils nord-americà a Corea del Sud deteriora les relacions entre Pequín i Seül, fins ara excel·lents socis comercials. Per a la Xina, el THAAD és una amenaça a la seva seguretat i considera que pot ser utilitzat per espiar-la. El govern xinès ha començat a pressionar Seül amb un boicot comercial. Un terç de les botigues de la cadena sud-coreana Lotte a la Xina han sigut inspeccionades i tancades. Lotte ha cedit terres a Corea del Sud per al desplegament del THAAD. I a les xarxes socials i mitjans xinesos es fan crides a boicotejar els productes i serveis sud-coreans.

El ministre d’Afers Estrangers xinès va dir que espera que les relacions amb els EUA avancin i es desenvolupin en la bona direcció i que els dos països podrien convertir-se en excel·lents socis. La setmana que ve el secretari d’Estat nord-americà, Rex Tillerson, inicia una gira per la regió i visitarà el Japó, Corea del Sud i la Xina, on s’entrevistarà amb el president Xi Jinping. Corea del Nord és un tema clau del viatge.