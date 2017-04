La Xina planeja una ciutat tres cops més gran que Nova York

La Xina vol convertir una zona d’aiguamolls prop de Pequín en el vaixell insígnia del nou desenvolupament, amb la creació d’un espai de creixement econòmic dedicat a la innovació i que ajudi a descongestionar la capital: la Nova Àrea de Xiongan. Es construirà a la província de Hebei i, a més d’impulsar el progrés tecnològic i científic, pretén ser un model urbà per al futur d’inclusió, sostenible i respectuós amb el medi ambient. L’anunci, fet amb molt rebombori conjuntament pels màxims òrgans del Partit Comunista i del govern, ha desencadenat una febre especuladora a la regió. El preu del sòl s’ha multiplicat, les carreteres s’han col·lapsat davant l’afluència de caçadors d’oportunitats immobiliàries i els hotelers han fet el seu agost.

L’impacte ha sigut tan gran que el govern s’ha vist obligat a prendre mesures antiespeculació, que han inclòs el tancament d’immobiliàries i la prohibició de vendes. L’agència de notícies Reuters va constatar que funcionaris armats amb megàfons recorrien els carrers per alertar que l’especulació immobiliària és il·legal.

La nova àrea de Xiongan es construirà uns 100 quilòmetres al sud-oest de Pequín, a la província de Hebei. En una primera fase s’estendrà per 100 quilòmetres de superfície però s’espera que n’ocupi 2.000, tres cops més que Nova York. A la regió hi ha Baiyangdian, un dels aiguamolls d’aigua dolça més grans del nord, amb més de 140 llacs, que, sobre el paper, quedaran protegits.

El projecte pretén tenir la mateixa transcendència que va tenir la Zona Econòmica Especial de Shenzhen, a la dècada dels 80, o el desenvolupament de Pudong, el centre financer de Xangai.

En el comunicat conjunt emès pel comitè central del Partit Comunista Xinès (PCX) i el Consell d’Estat s’ha assegurat que és “una gran elecció històrica i estratègica” i s’ha destacat el paper central de Xi Jinping en el projecte. En declaracions recollides per l’agència de notícies Xinhua, el president xinès destaca que “la ciutat serà una àrea per al desenvolupament innovador, que ha de donar prioritat a la protecció ecològica i millorar el benestar de la gent”. L’objectiu, segons la premsa oficial, és crear un nou pol de creixement dissenyat per al desenvolupament de la innovació, que atregui talent i també inversió estrangera.

La creació d’aquesta macroàrea permetrà descongestionar Pequín, amb més de 21 milions d’habitants i ofegada literalment per la contaminació. Es pretén que Pequín se centri en les seves funcions de centre polític i cultural del país. Per aconseguir-ho, en els últims anys sofreix una transformació gradual. S’estan traslladant els grans mercats majoristes fora de la ciutat i part de l’administració es ressituarà a Tongzhou, un suburbi al sud-est de la capital.

El desenvolupament de Xiongan injectarà inversió al cinturó de Pequín per equilibrar la regió. La propaganda governamental ha convertit el projecte en el paradigma del que ha de ser el nou desenvolupament “equilibrat i inclusiu”, el nou mantra del Partit Comunista Xinès. Es dona per esgotada la vertiginosa urbanització que ha viscut el país en els últims dos decennis, amb un creixement exponencial de les ciutats que ha millorat el nivell de vida de la gent però que ha posat en perill el medi ambient i la sostenibilitat del creixement.

Sobre el paper està molt bé, però ara falta per veure com es convertirà en realitat la propaganda del govern. Possiblement l’aposta pel desenvolupament de les TIC i la proximitat a Pequín evitaran que la Nova Àrea de Xiongan augmenti el cens de les ciutats fantasmes creades pels especuladors xinesos. El president Xi Jinping pot acaronar el somni de deixar el llegat d’un nou model de desenvolupament, com ho va fer Deng Xiaoping, que va impulsar les Zones Econòmiques Especials, on van començar les reformes que han transformat el país.