Zones segures a Síria: garantia De pau o estratègia d’Al-Assad?

L’última prova de foc per a la pau a Síria arriba des d’Astana, la capital del Kazakhstan, on va assolir-se un acord per a la creació de “zones de distensió” (o reducció de la violència) la setmana passada. Tanmateix, com passa amb la majoria d’acords de pau “a mitges” a Síria, ni l’oposició al règim de Baixar Al-Assad ni la contrapart nord-americana han participat en la redacció del memoràndum. El document va ser signat només pels governs prosirians de Rússia i l’Iran, i també Turquia, que són els garants de l’acord.

Segons el text complet, al qual ha tingut accés l’ARA, la creació de les zones de distensió serà una mesura temporal que durarà inicialment sis mesos. L’acord s’aplicarà en quatre regions sirianes: la província d’Idlib, situada al nord, i algunes parts de les províncies veïnes (Latakia, Hama i Alep); l’àrea septentrional de la província de Homs, al centre; el suburbi oriental de Ghuta, a Damasc, i parts del sud de Síria (Daraa i El Quneitra). Totes aquestes àrees estan actualment sota el control de grups rebels, però envoltades per les forces sirianes i els seus aliats regionals, la milícia xiïta libanesa Hezbol·lah i la guàrdia revolucionària iraniana.

A la recerca de suports

Per establir les zones segures, cal que les parts implicades en el conflicte es comprometin en l’alto el foc. L’objectiu del règim és desarmar els grups rebels “no jihadistes” que encara no s’han sumat a l’acord de cessament del foc del 30 de desembre del 2016 -apadrinat per Rússia i Turquia-, a canvi d’aturar els atacs aeris.

L’oposició, que desconfia de les intencions de Damasc, veu aquest moviment com una rendició dels rebels sirians, ja que fins ara el govern no ha mostrat intencions d’aturar els bombardejos i tampoc de cessar les hostilitats. De fet, les forces governamentals han llançat noves ofensives a Ghuta oriental i Daraa, i es preveu un atac imminent a Homs sota el pretext de liquidar els grups jihadistes.

“És lògica la desconfiança dels grups armats opositors, ja que les zones de desescalada són, precisament, les àrees que encara controlen els rebels”, assegura a l’ARA el coronel retirat Nizar Abdelkader, que afegeix: “Amb aquest acord, el règim no traurà les tropes de les àrees alliberades, sinó que pressionarà els rebels perquè es rendeixin, com ja va passar a Alep i Homs”. Amb la creació d’aquestes quatre zones de desescalada, Damasc podrà concentrar els seus esforços a combatre el Daeix -l’acrònim àrab de l’Estat Islàmic- i el Front al-Nusra, però, segons assenyala l’analista militar, “el que vol Al-Assad és guanyar temps per perpetuar-se en el poder”.

Si es posa en marxa el pla, s’establiran zones d’exclusió aèria, de manera que ni els avions de la coalició internacional, liderada pels EUA, ni els caces israelians podran operar en aquestes àrees. L’acord suggereix la possibilitat que Rússia, l’Iran i Turquia despleguin conjuntament les seves forces per assegurar que aquestes zones es mantinguin a tot el país durant sis mesos.

El govern israelià s’ha posat en alerta després que soldats iranians i milicians de Hezbol·lah puguin estar movent-se per la frontera amb Israel als alts del Golan. Jordània també ha reaccionat amb desaire i ha amenaçat que prendrà represàlies si a la seva frontera hi ha altres forces que no siguin les sirianes. Els Estats Units s’han mostrat cautelosos davant de l’acord perquè no accepten que l’Iran pugui adquirir encara més poder a Síria si desplega més efectius per mantenir l’alto el foc a les zones segures.

Precisament, a la frontera nord amb Turquia, les milícies kurdes temen que les tropes turques entrin a Idlib i al nord d’Alep, fet que acabaria d’arruïnar el projecte kurd d’establir una regió independent a l’àrea septentrional de Síria. Turquia ja ha aconseguit dividir els cantons de Kobane (Alep) i Cizre (Al-Hassakah) amb l’ofensiva anomenada Escut de l’Eufrates, i també ha entrat a la província d’Idlib, de manera que els kurds podrien quedar aïllats a Efrin.

El text de l’acord subratlla que a les zones de distensió “es crearan les condicions per al retorn segur i voluntari dels refugiats i les persones desplaçades internament”. No obstant això, és improbable que molts refugiats tornin voluntàriament a una zona “segura” controlada per Al-Assad o els seus aliats. Segons apunta l’analista militar, dels gairebé cinc milions de sirians que estan fora del país i els 6,3 milions de desplaçats interns, “la majoria van fugir del règim i no dels grups armats de l’oposició”.

L’establiment d’una zona de mitigació a la frontera amb el Líban, però, beneficiaria Hezbol·lah i els seus aliats iranians, exposa Abdelkader: “Protegiria la línia de subministrament d’armes de la milícia xiïta, consolidaria la seva posició en el panorama polític libanès i asseguraria els interessos geoestratègics de l’Iran a la regió”.