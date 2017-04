Com afecta l'atac dels Camps Elisis a les eleccions franceses?

L'atac a trets d'aquest dijous als Camps Elisis, al cor de París i reivindicat per l'Estat Islàmic, es produeix a les portes de la primera volta de les eleccions presidencials -se celebra diumenge- i pot tenir un impacte directe sobre el resultat dels comicis. De moment, ja ha tingut impacte sobre la campanya.

França: crònica d'un malestar europeu

Últim dia de campanya

La campanya electoral acaba oficialment aquest divendres a mitjanit i a partir de llavors els mitjans no podran publicar més enquestes ni declaracions dels candidats fins diumenge quan es tanquin els col·legis electorals i s'anunciïn els primers resultats. Dijous, però, poc després de l'atac, François Fillon, Marine Le Pen i Emmanuel Macron van anunciar que anul·laven els seus desplaçaments programats per aquest últim dia de campanya, de manera que l'atac, de moment, ja ha tingut impacte sobre el desenvolupament de la fi de la cursa electoral.

Per la seva banda, Jean-Luc Mélenchon, mantindrà el seu programa perquè considera que l'atac no "ha d'interrompre el procés de la nostra democràcia" i que s'ha de demostrar als violents "que no tenen la darrera paraula".

Benoît Hamon, també ha mantingut bona part dels seus actes perquè, en la mateixa línia, considera que "seria un greu error caure en la por i posar entre parèntesi el debat democràtic".

Seguretat reforçada

França ha mobilitzat al complet les seves forces de seguretat, incloent les unitats d'elit, per assegurar la protecció dels ciutadans durant la votació de diumenge. Així ho ha assegurat el primer ministre Bernard Cazeneuve després d'una reunió d'emergència amb alts funcionaris de la seguretat aquest divendres al matí.

Cazeneuve ha explicat que totes les unitats d'elit es mantenen en estat d'alerta per donar suport als 50.000 policies ja assignats per al servei de seguretat especial de les eleccions.

"El govern està totalment mobilitzat. Res impedirà el fonamental procés democràtic del nostre país. És la nostra missió no cedir a la por ni a la intimidació ni a la manipulació perquè això és el que volen els nostres enemics", ha dit el primer ministre.

Le Pen: explotar electoralment els atemptats

"És un atac que pretén interferir en el resultat?", preguntava un periodista de Radio France Internationale aquest matí en una entrevista amb Marine Le Pen. "No ho crec, penso que el que hi ha és un terrorisme ininterromput, un atemptat rere l'altre, [...] Sant Petesburg, Estocolm, Londres, són atemptats que no tenen res a veure amb les eleccions franceses, són conseqüència de la guerra del fonamentalisme islamista i, a França, no s'han pres mesures", responia la candidata de la ultradreta. "La seguretat dels francesos és el que més m'interessa", afegia i acusava Hollande i Sarkozy de no haver fet res en 10 anys.

"La lutte contre le terrorisme commence par retrouver nos frontières nationales, et arrêter avec la naïveté." #AttentatChampsElysées @RFI pic.twitter.com/koIZ3n5UJd — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 21 d’abril de 2017

Són declaracions que s'alineen amb les fetes a principis de setmana, quan va dir que amb ella com a presidenta no hi hauria hagut els atemptats del Bataclan i de l'estadi de França perquè els terroristes no haurien pogut entrar al país, i que van rebre moltes crítiques. Entre elles les de 'Le Monde', que la va acusar en una editorial d'explotar electoralment la tragèdia i de creuar una línia vermella d'ordre moral.

En una roda de premsa aquest matí la líder del Front Nacional ha demanat al govern que expulsi d'immediat els immigrants que els serveis d'intel·ligència tenen vigilats i que reinstauri els controls a les fronteres.

Per la seva part, el candidat conservador, François Fillon, ha dit aquest divendres que, si guanya, renegociarà el tractat de Shengen, que estipula la lliure circulació de persones, béns i diners dins del territori de la UE.

"Hem d'elevar el nivell de protecció de fronteres i rearmar-nos en matèria de seguretat militar i diplomàtica. Però també en territori ideològic i cultural, perquè l'islam radical desafia els nostres valors", ha dit Fillon.

L'últim sondeig d'Ifop-Fiducial publicat dijous poc abans de l'atac consagrava Emmanuel Macron com a guanyador de la primera volta, amb Le Pen com a segona, de manera que aquests serien els dos candidats a batallar la segona volta.