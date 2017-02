Un afí al president per depurar les agències d’intel·ligència

El president dels EUA, Donald Trump, vol nomenar un multimilionari novaiorquès per executar una profunda revisió de les agències d’intel·ligència nord-americanes, segons va publicar ahir el diari The New York Times,que va citar diferents alts funcionaris de l’administració. Aquesta nova funció, que ocuparia Stephen A. Feinberg, cofundador de Cerberus Capital Management, va ser rebuda amb molta preocupació pel cos de funcionaris d’intel·ligència -segons el diari-, ja que creuen que podria limitar la seva independència i reduir el flux d’informació que contradiu públicament el president.

Trump ja va dispensar a les agències d’intel·ligència durant la campanya diversos exabruptes. Uns desencontres que des que és president han continuat: dimecres mateix, el nou president va culpar les filtracions d’informació d’intel·ligència de ser a l’origen de la renúncia de Michael T. Flynn, el seu assessor de seguretat nacional.

Un món vist amb perspicàcia per Trump

Nomenar Feinberg per dur a terme aquesta revisió de les agències d’intel·ligència es considera una manera d’introduir un lleial a Trump en un món que la Casa Blanca mira amb perspicàcia. Però els alts funcionaris d’intel·ligència retreuen a Feinberg que no està ben preparat per a una posició com aquesta.

No hi ha anunci oficial de la feina que farà Feinberg, que s’instal·laria a la Casa Blanca, però ell mateix -que és membre del consell d’assessors econòmics de Trump- va anunciar fa poc a la seva empresa que preparava l’entrada a l’administració Trump. Ni Feinberg, que té vincles amb Stephen Bannon, cap d’estratègia de Trump, i Jared Kushner, el gendre del president; ni tampoc la Casa Blanca han volgut comentar els detalls d’aquesta revisió.