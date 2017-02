Un alemany decapitat a mans d'un grup jihadista filipí

El grup jihadista filipí Abu Sayyaf ha executat un ciutadà alemany que tenia retingut com a ostatge a les Filipines des del passat mes de novembre. Ho mostra un vídeo que ha divulgat aquest dilluns el grup islamista, on es veu com decapita, suposadament, Juergen Kantner, un home de 70 anys de nacionalitat alemanya. Tot i així, les Forces Armades de les Filipines encara no han confirmat oficialment l'autenticitat del vídeo i la identitat de la víctima.

El ciutadà havia estat segrestat el 7 de novembre de l'any passat quan navegava amb el seu iot en aigües de l'estat malaisi de Sabah, limítrof amb el sud de les Filipines. Durant l'assalt, Abu Sayyaf va matar la seva esposa, que van trobar les autoritats filipines aquell mateix dia, i va retenir l'alemany per exigir al govern d'Alemanya una recompensa a canvi. El grup jihadista reclamava un pagament de 565.000 euros pel seu alliberament, i la data límit per obtenir-lo era diumenge, 26 de febrer, a la tarda.

El vídeo de l'execució l'ha difós el portal del SITE Intelligence Group, una organització no governamental que combat el terrorisme a escala mundial, i mostra com un presumpte membre del grup islàmic filipí decapita Kantner amb una dalla i exhibeix el seu cap davant les càmeres.

Abu Sayyaf, que és operatiu des dels anys noranta i s'ha enriquit gràcies als segrestos i a la pirateria, va jurar lleialtat a l'Estat Islàmic l'any 2014 i, en el darrer any, ha intensificat la seva activitat. Les últimes xifres que es coneixen revelen que desenes de persones de diferents nacionalitats han estat segrestades en aigües del sud-est de les Filipines i el nord-est de Malàisia, mentre navegaven per la zona. Actualment, el grup islamista té al seu poder 20 ostatges, segons les autoritats del país, entre els quals hi ha malaisis, vietnamites, filipins, indonesis i un holandès.