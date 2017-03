Un ancià de Minnesota identificat com a excomandant nazi

Fonts poloneses han confirmat que demanaran l'extradició de Michael Karkoc, un fuster de 98 anys, de Minnesota, que ha estat identificat com a comandant de la SS. Després d'una investigació periodística de l'agència AP, que va treure el tema a la llum, la fiscalia polonesa ha confirmat que Karkok va formar part de la Legió d'Autodefensa d'Ucraïna, que es va acabar integrant a la SS de Hitler. Al capdavant d'aquesta legió, Karkoc hauria ordenat, segons informa 'The Guardian', "cremar poblacions senceres i disparar a tothom que intentés fugir".

Durant dècades, Karkoc va passar desapercebut als Estats Units, on va entrar l'any 1949 al·legant que no havia fet el servei militar i que havia passat la Segona Guerra Mundial ajudant el seu pare a la feina. Allà, va assentar el seu nou lloc de residència i va fundar una família. Ara, però, el seu passat nazi torna per passar-li factura per les atrocitats comeses com a comandant de la Legió d'Autodefensa d'Ucraïna. Tot i haver participat en moltes altres accions, és perseguit per l'operació contra la població de Chlaniow, a la regió de Lublin, a Polònia.

Fa quatre anys, Alemanya va voler sotmetre'l a judici, però la família de Karkoc va aconseguir aturar el procés amb documentació mèdica que suposadament demostrava la incapacitat de Karkoc per declarar. Avui, però, l'excomandant nazi pateix Alzheimer, tot i que les autoritats en segueixen perseguint l'extradició. I, de fet, si fos condemnat pels crims comesos en temps de guerra a Polònia, podria passar la resta de la seva vida a la presó.