El centre comercial porta el seu nom. La paraula “Trump” decora els senyals de l’estació de metro que hi porta. També rellueix al capdamunt de les dues torres que s’alcen sobre el cel d’Istanbul. Però, malgrat tot, molts dels que han vingut a comprar o a menjar alguna cosa, i fins i tot alguns dels comerciants, no saben que el complex-un dels edificis més alts en una de les ciutats de majoria musulmana més grans del món- té relació directa amb el president dels EUA, Donald Trump.

“OK. Marxem”

Evin Sumeli, una estudiant de medicina de 19 anys, està asseguda amb la seva germana Mizgin, de 18, en un dels restaurants, i quan se’ls pregunta com veuen que Trump tregui benefici d’aquest complex responen lacònicament: “OK. Marxem”. A la planta de sota, Cigdem Turan, dependenta en una perfumeria, també es mostra sorpresa. “Quan fa temps vaig preguntar si Trump tenia alguna cosa a veure amb l’edifici em van dir que no”, recorda la Cigdem, de 25 anys, que treballa a la torre des de la tardor. “El meu marit em va dir que segurament era només una coincidència”.

Però no ho és. Tècnicament, ni Donald Trump ni la seva companyia en tenen la propietat, com passa en la majoria d’altres edificis que tenen fora dels EUA. Però el 2010 Trump va autoritzar els propietaris turcs de l’edifici, el grup Dogan Holding, a posar el seu nom al complex a canvi d’una important suma de diners. Mai s’ha fet pública la quantitat, però els registres durant la campanya presidencial van desvelar que, el juliol del 2015, Dogan Holding va pagar a Trump entre 1 i 5 milions de dòlars per utilitzar el seu nom.

És quan saben de l’existència d’aquest acord que les germanes Sumeli diuen que se’n van. “Per què hauria de respectar un president que no respecta el meu vel?”, pregunta la Mizgin, que estudia puericultura. “Si aquesta torre és de Trump no hi tornarem més”, afegeix l’Evin.

Com molts altres clients a la torre Trump d’Istanbul, aquestes germanes no veuen amb bons ulls els intents de Trump de prohibir l’arribada als EUA de ciutadans de set països de majoria musulmana. Tot i que els turcs no estan afectats per aquesta mesura, la majoria de les persones que visiten la torre Trump se senten ofeses per la iniciativa i expressen la seva solidaritat amb els països afectats. “No importa si Turquia està afectada o no. Hi estic en contra”, diu la Mizgin Sumeli mentre recull les seves coses. “Si el meu govern prohibís el Nadal, també hi estaria en contra”, afegeix.

Però no tothom ho veu igual: “M’és indiferent si això és de Trump o no”, diu Ozan Tung, un jove actor de 23 anys que s’està acabant el seu pollastre amb curri. “Què faré si no vinc aquí?”, es pregunta. En un racó del centre comercial, Umit Basalan, que regenta una botiga, creu que la prohibició de Trump no és dolenta. “És una decisió encertada, no té res a veure amb els musulmans sinó amb el terrorisme”, manté Basalan, que suggereix que Turquia hauria de copiar aquesta política.

Erdogan evita el xoc

Donald Trump ja va ser objecte de crítica a Turquia el juny passat quan el mateix president, Recep Tayyip Erdogan, va proposar canviar el nom de la torre d’Istanbul, com a protesta pels comentaris islamòfobs de l’aleshores candidat a la Casa Blanca. Però des que Trump va firmar la seva ordre que prohibeix l’entrada als EUA des de set països, Erdogan ha evitat condemnar la iniciativa i ha deixat que siguin diferents càrrecs del seu govern els que ho facin. Els analistes turcs creuen que Erdogan està esperant a veure quina actitud pren Trump amb Turquia -un dels grans aliats a l’OTAN- abans de criticar-lo obertament en públic.