Uns 500 immigrants accedeixen a Ceuta en un assalt massiu a la tanca

Uns 500 immigrants han accedit aquest divendres a la ciutat autònoma de Ceuta en una entrada massiva saltant la tanca per la frontera del Tarajal, segons informa el 112 a Twitter. Alguns han resultat ferits.

Des de les vuit del matí, uns 350 subsaharians es troben a les portes del Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI), on s'ha desplegat la Policia Nacional i diverses unitats de la Creu Roja els estan prestant assistència, segons ha pogut comprovar Efe.

Els equips d'assistència estan donant prioritat als ferits, que presenten talls i contusions produïdes en saltar la tanca, d'uns sis metres d'altura, i els que no tenen lesions esperen en una esplanada a l'entorn de les instal·lacions, que té una capacitat d'unes 512 persones, tot i que habitualment està sobrepassada.

L'assalt, segons fonts policials, ha tingut lloc al voltant de les cinc de la matinada per quatre punts diferents del perímetre fronterer, per la qual cosa s'ha activat l'Equip de Resposta Immediata d'Emergència (ERIE), de la Creu Roja, per atendre als immigrants.

L'última entrada massiva a Ceuta va tenir lloc el passat 9 de desembre quan 438 subsaharians van accedir a la ciutat. La matinada de l'1 de gener 1.100 subsaharians van protagonitzar un intent d'entrada massiu a la ciutat. Tanmateix, només dues persones, que van resultar ferides, ho van aconsegui.

Segons dades difoses aquest dimecres per l'Agència Europea de Fronteres (Frontex), el 2016 van entrar 1.000 immigrants a través de les tanques de Ceuta i Melilla, una xifra que va suposar un rècord a la baixa respecte als anys anteriors.