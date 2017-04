La policia busca un home fugat després de matar-ne un altre i retransmetre-ho en directe a través de Facebook als EUA

Un home va retransmetre aquest diumenge en directe a través de Facebook com matava un altre home a Cleveland (Ohio, Estats Units) i després es va donar a la fuga "armat i perillós" a la recerca de noves víctimes, segons han informat les autoritats locals.

La policia de Cleveland només ha confirmat l'assassinat enregistrat a la xarxa social i no té cap indici dels suposats 15 homicidis que el sospitós assegura que ha comès en una altra gravació.

Calvin Williams, portaveu de la policia local, es va dirigir al sospitós, identificat com Steve Stephens, en una roda de premsa per demanar-li que es lliuri a les autoritats perquè "clarament té un problema" i els seus actes "no tenen sentit".

Stephens, de 37 anys i veí de Cleveland, va deixar escrit al seu mur de Facebook, abans de l'assassinat, que volia matar una persona i culpava la seva exnòvia de les atrocitats que planejava cometre.

La policia ha confirmat que l'assassí va triar la seva víctima a l'atzar: un home de 74 anys identificat com a Robert Godwin, pare de 9 fills i avi de 14 nets, que es va creuar en el camí de Stephens sobre les 14.00 hora local quan passejava tranquil·lament pel barri de Glenville.

En el vídeo, que alguns mitjans han recollit -malgrat que Facebook l'ha retirat- es pot veure com Stephens circula amb el seu vehicle planificant l'assassinat i, tot d'una diu: "Aquest tipus d'aquí mateix, aquest home vell". Tot seguit, baixa de l'automòbil, es dirigeix cap a la víctima i li demana que pronunciï el nom 'Joy Lane' perquè "ella és la raó del que està a punt de passar-li". La víctima intenta explicar-li que no sap de què li està parlant, però Stephens li dispara i el mata immediatament. Tot seguit torna al seu vehicle amb la intenció de trobar nous objectius.

La policia de Cleveland manté un ampli desplegament per localitzar Stephens, a qui ha descrit com un home calb, amb barba abundant, samarreta de ratlles blava i que condueix un vehicle blanc, com es pot constatar en el vídeo.

Segons la cadena CNN, l'Oficina Federal d'Investigacions (FBI) està ja col·laborant amb la policia local per trobar l'agressor.

L'alcalde de la ciutat, el demòcrata Frank Jackson, ha demanat a Stephens que "no faci més mal" perquè les autoritats saben "qui és i el "capturaran". "Això ha d'acabar avui", ha subratllat Williams.

En el seu perfil de Facebook, Stephens va publicar abans de l'assassinat un missatge sobre Joy Lane, que aparentment és la seva exnòvia, en el qual afirma: "He passat tres anys amb aquesta guineu, tant de bo mai l'hagués conegut".

De moment, les autoritats no han ofert més detalls del succés, sobre el qual han rebut "centenars de pistes", però adverteixen als veïns de la ciutat que el sospitós està armat i és perillós, per la qual cosa els aconsellen que es protegeixin a l'interior de casa i evitin acostar-s'hi si el veuen.