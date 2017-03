La policia britànica confirma que l'atacant de Londres va actuar sol

Khalid Masood, l'agressor de l'atac a Londres dimecres passat, va actuar sol i no hi ha cap informació que l'involucri amb més complots terroristes, segons ha informat aquest diumenge la policia britànica. "És possible que mai puguem entendre perquè ho va fer", ha indicat l'assistent del comissari d'Scotland Yard Neil Basu.

Quatre persones van morir i 50 van resultar ferides després que Massod atropellés els vianants que caminaven pel pont de Westminster amb el seu vehicle i continués el seu atac davant del Parlament britànic, on va apunyalar al policia Keith Palmer i va ser abatut per agents armats.

"Encara crec que Masood va actuar sol aquell dia i no hi ha informació dels serveis d'intel·ligència que suggereixi que s'estiguin planejant més atemptats. Tot i que va actuar sol en la preparació, necessitem esclarir perquè va cometre aquests actes terribles per tranquil·litzar els londinencs i donar respostes a les famílies dels morts i les víctimes", ha afegit Basu.

El responsable de la policia ha insistit en la importància d'esbrinar si Masood va actuar inspirat per propaganda terrorista. Un home de 58 anys és l'únic que continua detingut en relació amb l'atac de Londres, després que la policia alliberés ahir sense càrrecs un home de 27 anys i una dona de 39. Encara hi ha 14 ferits hospitalitzats des de l'atemptat de dimecres, dels quals dos estan en estat crític i un altre té ferides greus, ha confirmat la policia.