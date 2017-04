La justícia alemanya no troba proves que relacionin l'islamista detingut amb l'atac contra l'autobús del Dortmund

La fiscalia federal alemanya ha demanat avui presó per l' iraquià detingut ahir després de l' atemptat contra el Borussia Dortmund per haver combatut presumptament a les files de l' Estat Islàmic a l'Iraq. Tanmateix, ha admès que, de moment, no ha trobat cap prova que participés en l'atac de dimarts.



En un comunicat, la fiscalia ha explicat que l'home, identificat com Abdul Beset A., de 26 anys, està acusat d'haver estat membre del grup terrorista a l'Iraq almenys fins el 2014.



"L'acusat va ser detingut ahir temporalment en relació amb l'atemptat a l'autobús de l'equip de futbol Borussia Dortmund. Les investigacions no han revelat, de moment, cap pista que l'acusat participés en l'atemptat", ha afegeix la nota.

La policia alemanya va detenir ahir Abdul Beset A. en relació als fets. Tot i que la fiscalia va apuntar que s’estan investigant totes les hipòtesis, considera la detonació com un “atemptat” i ja s’han fet escorcolls a dos habitatges -un dels quals, el del detingut- seguint el fil de l’atac jihadista, perquè prop del lloc de l’explosió van trobar tres còpies d’una carta que fa referència a l’Estat Islàmic. La portaveu de la fiscalia federal, Frauke Köhler, va destacar que, donada la modalitat de l’atac amb tres explosions, hi podria haver un “possible rerefons islamista”.

Reivindicacions de l’atac

En aquest sentit, la portaveu va explicar que a l’escrit es parla de la retirada de Tornados [avions de combat alemanys] de Síria i es reclama el tancament de la base aèria nord-americana de Ramstein [al sud d’Alemanya]. “La carta està sent analitzada per experts en l’islam. Demano prudència i no fer valoracions ara sobre aquests textos”, va remarcar Köhler, mentre desacreditava la veracitat d’una segon text que reclama l’autoria i que va aparèixer en una pàgina d’internet amb continguts d’extrema esquerra. Al blog s’hi podia llegir inicialment la reivindicació pública de l’atemptat per part d’un suposat grup antifeixista, però Köhler va dir que hi ha “dubtes considerables” sobre l’autenticitat d’aquest contingut.

La policia no té clar tampoc si l’escrit islamista, en què el suposat autor de l’atac reivindica que ha actuat en “nom de Déu” i clama perquè els esportistes i els famosos d’Alemanya passin a formar part de “la llista de morts de l’Estat Islàmic” és, en realitat, una carta manipulada per confondre els investigadors amb pistes falses. La carta conté diverses incongruències, tant formals com de contingut. Hi ha fragments propis del coneixement de la llengua alemanya d’un nadiu i d’altres amb evidents faltes d’ortografia i gramàtica. Altrament, la reivindicació de tancar la base de Ramstein i l’amenaça a actors prominents de la societat alemanya són ben atípiques en el context de l’Estat Islàmic.

Tot i que les autoritats alemanyes segueixen el fil islamista, no havien pogut determinar quin és el motiu exacte de l’atemptat, i només es va donar per fet que l’objectiu era l’autobús del club. Köhler va destacar que donada la modalitat de l’atac, amb tres explosions, és una sort que l’atemptat no resultés més greu. “Els artefactes tenien un radi d’efecte que s’estenia més enllà de 100 metres i contenien objectes punxants de metall”, va explicar la portaveu de la fiscalia. Köhler va precisar que la qüestió del mecanisme de detonació dels explosius i el tipus de material utilitzat era també objecte de les investigacions tècniques.

Partits blindats

La policia alemanya va establir mesures excepcionals per garantir la seguretat a l’estadi Signal Iduna Park, on dimecres a la tarda es va disputar el partit ajornat de Champions entre el Dortmund i el Mònaco. També el protocol de seguretat es va reforçar, de retruc, per al partit Bayern - Reial Madrid. La lesió de Marc Bartra i el traumatisme d’un policia són els únics contratemps personals que es van haver de lamentar a causa de l’atac. La cancellera alemanya, Angela Merkel, va tillar l’atac de “repugnant i va prometre que les autoritats faran tot el possible per aclarir els fets quan abans millor.

Marc Bartra: “Em trobo molt millor”

El jugador català del Borussia Dortmund, Marc Bartra, ferit en l’atemptat contra l’autocar del seu equip, va dir dimecres que es troba “molt millor” i va traslladar tota la seva “força als companys de cara al partit contra el Mònaco” que es va jugar finalment dimecres. Somrient, amb el dit gros alçat i el braç dret embenat, l’exblaugrana agraïa les mostres de solidaritat que va rebre dels seus col·legues. “Moltes gràcies a tots pels vostres missatges de suport!”, va escriure Bartra a les xarxes socials des de l’hospital on es recupera, després de ser operat per una fractura del radi i per extreure-li els “cossos estranys” que es van quedar incrustats pel trencament del vidre de l’autobús. Bartra anava als seients del darrere. El pare del jugador, Josep Bartra, va explicar que confia que en els pròxims dies li donin l’alta al fill.