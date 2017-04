Un atemptat desaﬁa el Kremlin a Sant Petersburg

El terror va tornar a colpejar Rússia ahir quan la detonació d’una càrrega explosiva en un vagó del metro de Sant Petersburg va provocar la mort d’almenys onze persones i una cinquantena de ferits de diversa consideració. El Comitè Investigador de Rússia va obrir una causa penal per terrorisme, tot i que no es descartava cap hipòtesi, i a l’hora del tancament d’aquesta edició ningú havia reivindicat l’atemptat. La policia buscava dos sospitosos i fonts policials citades per l’agència Interfax assenyalaven que es podria tractar d’un atemptat suïcida perpetrat per un jove de 23 anys de l’Àsia Central.

L’explosió es va produir cap a les 14.40 hora local entre dues parades de metro cèntriques de la línia blava, Plaça Sennaia i Institut Tecnològic. Segons la versió encara preliminar de la investigació, la càrrega, d’uns 200-300 grams de trilita, estaria amagada en una bossa o una cartera que algú va deixar al tercer vagó. Fonts policials no descartaven que es tractés d’un terrorista suïcida però el Comitè Nacional Antiterrorista no ho va confirmar. Segons va informar al vespre el ministeri de Sanitat, set persones van morir al lloc de l’explosió, una més de camí a l’hospital i tres més quan ja estaven ingressades. Dels 47 ferits hospitalitzats, sis estaven en estat greu.

Natàlia Kiríl·lova, un testimoni dels fets que anava al comboi, va explicar al canal Nastoixee Vremia com va viure l’atemptat: “Després de l’explosió ensordidora hem caigut tots, el vagó ha començat com a desfer-se en peces, tot de color negre. Ens ha salvat que el tren no s’hagi parat després de l’explosió i ha continuat cap a l’estació. Estirada allà pensava només a arriba-hi”.

Les xarxes socials i els mitjans locals de seguida es van inundar de fotografies de gent amb sang que al cap de poc va ser evacuada. El pànic es va estendre per la ciutat, ja que durant la tarda hi va haver informacions d’una altra explosió i d’altres artefactes sospitosos en altres estacions de metro, però el Comitè Nacional Antiterrorista només va confirmar que havia desactivat un artefacte a la parada de Plaça Vosstania. Més tard es va tancar tota la xarxa de metro i es va reforçar el transport terrestre i gratuït per desplaçar la gent d’aquesta ciutat on el metro té dos milions de passatgers diaris. El metro de Sant Petersburg és el quart d’Europa en nombre d’usuaris, després dels de Moscou, París i Londres.

Segons va informar l’agència Interfax, la policia buscava dues persones sospitoses d’haver organitzat els atemptats.

El president rus, Vladímir Putin, que era a Sant Petersburg per reunir-se amb el seu homòleg bielorús, Aleksandr Lukaixenko, de seguida va expressar el condol per les víctimes i va dir que la hipòtesi principal que s’estudiava era la del terrorisme. “Naturalment sempre analitzem totes les versions, l’accidental, la criminal i, esclar, la que tingui un caràcter terrorista”, va afirmar Putin.

Per a alguns observadors no és casualitat que el dia triat per cometre un atemptat terrorista a Sant Petersburg sigui quan hi és Putin. El polític Guennadi Gudkov va dir a l’emissora Ekho de Moscou que l’atemptat “estava preparat i dedicat a la visita del president a Sant Petersburg” i que es tracta d’un clar desafiament al sistema rus de seguretat i a les promeses de Putin de lluitar contra el terrorisme en el seu territori.

Molts analistes russos alertaven que l’atemptat al metro s’utilitzarà com a excusa, com ja ha passat en altres ocasions, per reforçar la repressió i combatre els moviments opositors que últimament s’estan organitzant.

Més seguretat

El senador i president del Comitè de Defensa i Seguretat de la cambra alta del Parlament, Víktor Ozerov, va admetre que el sistema antiterrorista de Sant Petersburg havia fallat. Segons el senador, cal que tots els controls d’entrada al metro i a altres sistemes de transport puguin detectar els explosius i altres substàncies com trilita o gas i que també es reforcin els sistemes de reconeixement facial. Després dels atemptats al metro de Moscou del 2010 ja es van reforçar els controls a l’entrada d’estacions de trens i de metro.

Rússia ha estat sacsejada en diverses ocasions pel terrorisme islamista vinculat a l’Emirat del Caucas, que buscava la creació d’un règim regit per la xaria (la llei islàmica) al sud de Rússia, però els últims anys aquesta insurgència, que també s’alimentava per les accions repressives del Servei Federal de Seguretat Rus, s’ha debilitat. A més, el novembre del 2015 un avió amb 224 passatgers russos a bord va ser abatut a la península del Sinaí en un atemptat que va reivindicar l’Estat Islàmic com a represàlia a la participació de l’exèrcit rus en la guerra de Síria.