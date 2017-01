Un assaltant obre foc en una festa de Cap d'Any en una discoteca d'Istanbul i mata 39 persones

Almenys 39 persones han mort i 69 més han resultat ferides, segons l'últim balanç, en l'atac aquesta nit passada en una coneguda discoteca d'Istanbul. Una persona ha obert foc contra els clients del club Reina, a la riba del Bòsfor al barri d'Ortakoy, un lloc d'oci nocturn. El ministre d'Interior turc, Süleyman Soylu, ha informat que hi ha 16 estrangers morts, però n'hi pot haver més perquè només s'han identificat per ara 21 víctimes. D'entre els 69 ferits, quatre estan "en estat crític" i un d'ells "greu", segons ha dit el ministre. La ciutat està en màxima alerta, amb 17.000 policies desplegats als carrers.

Es desconeixen les motivacions de l'atacant, que ha pogut fugir i cap grup ha reivindicat l'acció, però el govern parla d'atac terrorista. El president turc, Recep Tayyip Erdogan ha dit que és un " intent de destruir la moral del nostre país i crear el caos atemptant contra la pau a la nostra nació i atacant civils". En referència al paper de Turquia a la guerra de la veïna Síria, Erdgoan ha reconegut que "els atacs de diverses organitzacions terroristes contra els nostres ciutadans no són independents dels incidents que pateix la nostra regió".



L'atemptat ha estat cap a la 1.30 hora local. L'atacant ha matat un policia i un civil amb una arma automática llarga a la porta de les discoteca i després ha entrat i ha obert foc contra la multitud que celebrava l'Any Nou. Algun mitjans locals han informat que anava disfressat de Pare Noel, però en un vídeo de les càmeres de seguretat se'l veu amb vestit de negre.

"La nostra policia ha posat en marxa una operació i esperem que sigui capturat aviat", ha afirmat el ministre de l'Interior. Per ara, l'atemptat no ha estat reivindicat.

El govern turc no ha donat més detalls, i s'ha establert un bloqueig informatiu, com és habitual després dels grans atemptats. Poc després de l'atac, el governador d'Istanbul, Vasip Sahin, havia informat que "un terrorista amb armes pesades ha comès aquest acte salvatge obrint foc contra persones innocents que estaven celebrant l'Any Nou". T estimonis de l'atac citats pel diari 'Hürriyet' han assegurat que l'assaltant cridava consignes en àrab.

Un cambrer de la zona ha explicat al mateix diari que a la discoteca hi havia entre 500 i 600 persones en el moment dels fets. Alguns ciutadans, atemorits, s'han llançat al mar i han hagut de ser rescatats per la guàrdia costanera.

Entre 50 i 60 ambulàncies han acudit al lloc dels fets. Els ferits han estat traslladats a diversos hospitals de la ciutat.

El club Reina és un lloc conegut d'oci de l' alta societat d'Istanbul i està freqüentat per celebritats, futbolistes i empresaris.

El propietari del club, Mehmet Koçarslan , ha assegurat al diari 'Hürriyet' que els serveis secrets nord-americans ja havien avisat de possibles atacs una setmana abans i que s'havien pres mesures addicionals de seguretat a la vora del Bòsfor.

Les reaccions internacionals arriben d'arreu del món, com la del president dels Estats Units, Barack Obama, o el president pakistanès Nawaz Sharif, que s'han solidaritzaat amb les víctimes, com la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini, o el president israelià, Reuven Rivlin:

2017 starts with an attack in #Istanbul . Our thoughts are with victims and their loved ones. We continue to work to prevent these tragedies

Our hearts are with the Turkish people at this terrible time. This is an attack on all humanity. Our prayers are with the bereaved & injured