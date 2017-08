Un mort durant les protestes a Charlottesville

La manifestació organitzada per nacionalistes blancs a l’estat de Virgínia va acabar ahir amb diversos actes de violència i un mort per atropellament. “Tinc el cor trencat pel fet que s’hagi perdut una vida aquí”, va dir l’alcalde de Charlottesville, Mike Signer, a les xarxes socials. El president Trump va condemnar la violència i va demanar el ràpid restabliment de l’ordre: “Condemnem en els termes més durs possibles aquesta atroç exhibició d’odi, intolerància i violència”.

Els organitzadors de la manifestació protestaven contra el pla de l’Ajuntament de Charlottesville de retirar l’escultura del general confederat Robert E. Lee. Els enfrontaments entre els supremacistes blancs i les persones que van anar a la ciutat per oposar-s’hi van obligar el governador a declarar l’estat d’emergència i a mobilitzar la policia per dispersar les concentracions.

La protesta que tant els organitzadors com els seus crítics van coincidir a considerar com la més gran dels últims anys va derivar en violència gairebé immediatament i va deixar, a més d’una persona morta, nombrosos ferits. El disturbis van començar durant la marxa de divendres a la nit i van anar augmentant fins ahir al matí, a mesura que s’hi anaven aplegant més nacionalistes blancs.

Els manifestants, que portaven banderes confederades, cantaven eslògans nazis i portaven cascos i escuts, van dirigir-se a l’estàtua de Robert E. Lee al Parc de l’Emancipació, on van començar a cantar You will not replace us [No ens reemplaçareu] i Jew will not replace us, una frase fonèticament semblant a l’anterior que significa “Cap jueu no ens substituirà”.

Centenars de contramanifestants van envoltar ràpidament la multitud, cantant i portant les seves pròpies pancartes. Cap a les onze del matí la situació ja havia derivat en una violenta batalla campal que va comportar la declaració de l’estat d’emergència. Els manifestants van aixecar barricades per envoltar el parc i els seus rivals es van aplegar als carrers de la zona. L’aire es va omplir de gas pebre a mesura que hi intervenia la policia. Els agents van netejar la zona abans del migdia i van començar a arrestar algunes persones que intentaven quedar-s’hi.

540x306 Activistes d'esquerres s'enfronten a manifestants d'extrema dreta a Virginia / AFP Activistes d'esquerres s'enfronten a manifestants d'extrema dreta a Virginia / AFP

Un parell d’hores més tard, un cotxe va atropellar una multitud de contramanifestants. Brennan Gilmore, un resident de Charlottesville de 38 anys, que s’havia acostat al lloc per oposar-se als nacionalistes blancs, gravava les protestes quan va veure com passava un cotxe gris a gran velocitat. Gilmore va girar la càmera just a temps per veure com el cotxe accelerava i envestia tots els manifestants que tenia al davant. “La violència i l’odi a la nostra societat estan fora de control. Ens agrada pensar que estem millor que en llocs com l’Àfrica i l’Àsia, però no és així”, va dir Gilmore.

Entre els participants de la protesta supremacista destaca David Duke, un antic líder del Ku Klux Klan. “Venim a complir les promeses de Donald Trump” per “recuperar el nostre país”, va dir ahir a la premsa. Les manifestacions racistes s’han intensificat des de l’elecció del president Trump.