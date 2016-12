Un avió libi segrestat, desviat a Malta

Un avió de la companyia líbia Afriqiyah Airways ha estat segrestat i desviat a l'illa de Malta, segons ha confirmat el primer ministre maltès, Joseph Muscat, en un missatge de Twitter

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by -JM

Segons informa el diari 'Times of Malta', a l'avió viatgen 111 passatgers -82 homes, 28 dones i una criatura- i set tripulants i feia la ruta entre Sabha i Trípoli.

Un home amb una granada que s'ha proclamat seguidor de Muhhammad Gaddafi hauria segrestat l'aparell que ha aterrat finalment a l'aeroport maltès.

The hijacked flight #8U209 is still standing on the runway at Malta Airport https://t.co/2elhRGzLDT pic.twitter.com/p21GjKiCUv