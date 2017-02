Unes 400 balenes encallen en una platja a Nova Zelanda

"Es necessiten més voluntaris", aquesta és la crida desesperada que fa el Ministeri de Medi Ambient de Nova Zelanda per fer front a l'encallament de balenes més gran que es recorda en aquest país.

Unes a 400 balenes van ser localitzades dijous en una platja al nord de l'illa Sud de Nova Zelanda i unes 240 més han arribat les últimes hores, segons informa la BBC.

Desenes de voluntaris han intentat reflotar les balenes en aquesta remota platja neozelandesa però moltes han mort.

Nova Zelanda té un dels índexs més alts d'encallaments al món, amb uns 300 dofins o balenes bloquejades a les platges de mitjana anual, segons l'ONG Project Jonah que treballar per rescatar-les.

La majoria d'aquests encallaments passa a Farewell Spit, un estret cordó de 25 quilòmetres de sorra que s'endinsa al mar de Tasmània.

Two hundred whales have beached themselves on Farewell Spit, 11km from the site of yesterday's mass stranding https://t.co/wgnmvRHqAx pic.twitter.com/3SLQw3ssmu