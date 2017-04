“La base laborista és menys vulnerable del que sembla”

260x366 Bruce Cronin. / ARA Bruce Cronin. / ARA

Bruce Cronin és economista i politòleg, catedràtic del departament de Sociologia de la Universitat de Greenwich i en aquesta entrevista analitza el panorama britànic a set setmanes d'unes eleccions generals avançades que han trencat el període inamovible de legislatures de cinc anys. La debilitat del Partit Laborista i les negociacions del Brexit són claus per entendre la decisió de de Theresa May.

Les eleccions poden ser una revàlida del referèndum del Brexit?

No ho crec. Les enquestes que tot just s’han publicat aquest dimarts indiquen que només el 17% dels electors així ho interpreten.

Per què Theresa May ha adelantat les eleccions tot i que ha repetit que no ho faria?

Malgrat l’aparent confiança, i les enquestes, els conservadors són políticament febles. May no ha guanyat una elecció com a candidata a primera ministra, als Comuns té una estreta majoria i està en minoria a la Cambra dels Lords. A més, el partit està dividit sobre quin Brexit cal aplicar.

Tant com el laborisme?

El problema dels laboristes és la divisió entre socialistes i liberals.

540x306 May surt de la seva residència oficial. / STEFAN WERMUTH / REUTERS May surt de la seva residència oficial. / STEFAN WERMUTH / REUTERS

Té May cap raó interna per haver cridat a eleccions, doncs?

Moltes. En les últimes setmanes el govern ha estat derrotat des de les seves pròpies files en temes com l’augment dels impostos dels autònoms, la liberalització de l’educació, l’estratègia industrial, la propietat xinesa d’una nova central nuclear, el pla per potenciar l’economia del nord d’Anglaterra. May vol és augmentar l’autoritat de la seva facció del partit.

Té totes les opcions d’ampliar la majoria absoluta actual, oi?

L’analista demoscòpic més prestigiós del país, John Curtice, creu que la base electoral del laborisme és menys vulnerable del que suggereixen els sondejos. Molts dels escons són considerats segurs.

Però la guerra interna viscuda des d’aleshores no els afavorirà gens.

És cert. Però també té una gran base d’activistes. Si la campanya és tensa i tibada, hi pot haver una gran mobilització dels activistes laboristes sobre el terreny. En tot cas, sí que és veritat que, com deia abans, hi ha divisió entre socialistes i liberals, i fins i tot podem esperar que mitjans de comunicació tradicionalment liberals, com 'The Guardian', 'The Independent' o Channel 4, adoptin posicions anti-Corbyn per intentar dividir encara més el partit.

O sigui que molt difícilment podrà retallar distàncies?

John Curtice diu que la mitjana dels sondejos és del 27% d’intenció de vot per al laborisme, no molt per sota del 32% d’Ed Miliband el 2015. La qüestió clau és si es mobilitzaran els militants sobre el terreny dels districtes més marginals.

La previsible derrota de Corbyn pot ser el cop de gràcia que molts dels enemics interns anhelen?

És possible. Però Corbyn ha demostrat que és un transformador que continua ferm, passi el que passi, a l’igual que la majoria de les persones que es van unir al laborisme per recolzar el seu programa. La mobilització al voltant de la campanya electoral reforçarà això, i no tenen cap raó per deixar-ho córrer. Per contra, els que no són compatibles amb un programa socialista han vist com les seves raons augmentaven per abandonar el partit, com ja s’ha demostrat entre els que, des de l’ala dreta, han anunciat que no es presentaran a la reelecció. Si hi ha un gran revés per al laborisme pot haver intents de buscar una alternativa, però crec que Corbyn resistiria.

Quins poden ser els relats de batalla de la campanya?

May crec que farà valer l’atractiu patriòtic churchullià, el triomf nacional contra l’opressió continental. I el laborisme intentarà refermar la idea d’un Brexit per a la gent i la fi de l’austeritat en contra del Brexit dur de May.