Un bombardeig prop de Raqqa deixa 28 civils morts

Almenys 23 morts és el resultat dels bombardejos de les últimes hores a les rodalies de la ciutat siriana de Raqqa, sota control de l'Estat Islàmic, que haurien realitzat avions suposadament de la coalició internacional que lideren els Estats Units, segons ha informat l'Observatori Siri de Drets Humans.

D'entre la vintena de morts, hi ha vuit menors i sis dones. I cal afegir-hi un nombre indeterminat de ferits, la majoria en estat greu, que l'ONG encara no ha pogut precisar. Els Estats Units, amb 500 efectius, s'han desplegat a la zona per donar suport a les Forces de Síria Democràtica, que intenten aïllar Raqqa des del passat mes de novembre. Segons fonts de Defensa estatunidenques, els EUA estan preparant els seus efectius de la Infanteria de Marina per r eforçar un possible assalt a Raqqa.

El d'aquest dijous se suma als centenars d'atacs que ja ha rebut la ciutat i les seves rodalies des del 2014, quan la coalició internacional va iniciar les operacions a la zona. En aquest temps, han mort almenys 890 civils, entre ells 212 menors.

L'ONG siriana va reiterar una altra vegada el passat dimarts la seva petició a l'aliança internacional que vigili amb els bombardejos en zones urbanes, ja que s'estan matant molts civils.