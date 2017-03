El govern de Bulgària, en mans d'ultranacionalistes de l'òrbita russa

Bulgària no ho té fàcil per formar govern. El resultat de les eleccions de diumenge han deixat un escenari sense majories clares, amb una força ultranacionalista clau per formar executiu i enmig del debat entre les relacions del país amb Rússia i amb la Unió Europea.

Amb pràcticament tot el vot escrutat, la Comissió Central Electoral ha anunciat aquest dilluns que el conservador GERB, de l' ex primer ministre Boiko Borissov, ha guanyat les eleccions amb el 32,66% dels sufragis, seguit d el Partit Socialista (antics comunistes), amb el 27,19%. Amb el 9%, la tercera força política i clau per a la formació de govern, és Patriotes Units, integrada per tres formacions ultranacionalistes, amb un fort discurs xenòfob, partidàries de millorar les relacions amb Rússia i amb una actitud cap a la UE que va del rebuig total a un moderat euroescepticisme.

Aquesta aliança va formar coalició amb el GERB fins que Borisov va dinamitar el govern amb la seva dimissió el passat gener i va forçar les noves eleccions, les terceres des del 2013. La seva renúncia es va produir després de perdre la candidata del seu partit les eleccions presidencials, guanyada pel prorus Rumen Radev.

Durant la campanya, Patriotes Units va posar diverses condicions per a una eventual entrada al govern, com la pujada dels ingressos de les classes més desfavorides i endurir les mesures contra la immigració irregular. "Les diferències entre GERB i els patriotes són essencials i arribar a algun acord sobre una política comuna serà un assumpte molt delicat", ha declarat a l'agència Focus el politòleg Antoniy Galabov.

Les relacions amb Rússia i amb la UE pot ser un obstacle per a un acord, ja que l'europeisme de Borissov contrasta amb les postures antieuropees, prorusas i racistes d'Ataka, potser el més radical entre els integrants de Patriotes Units.