El cambrer gallec que va salvar els seus clients d'un dels terroristes de Londres

De l'atemptat de dissabte a la nit a Londres n'ha nascut un heroi. Es diu Sergio Fariña, és gallec i fa 16 anys que viu a Londres, on regenta un restaurant. Segons recull el 'Diario de Pontevedra', un dels atacs es va produir davant del seu local i uns quants ciutadans es van refugiar a l'establiment. Quan tancaven les portes, un dels atacants hauria intentat entrar al restaurant, cosa que hauria posat en perill de mort les persones que hi havia a dins. I Fariña ho va impedir tancant-li la porta literalment als nassos, empenyent-la amb força per evitar que entrés. És el moment que recull el vídeo.