Els lords britànics voten per reconèixer els drets dels comunitaris

La Cambra dels Lords britànica ha aprovat aquest dimecres una esmena a la llei del Brexit per garantir els drets dels ciutadans comunitaris que viuen al Regne Unit davant la sortida del país de la Unió Europea (UE). Per 358 vots a favor i 256 en contra, el govern de Theresa May ha patit la seva primera derrota durant la tramitació d'aquest projecte de llei, que va rebre el vistiplau de la Cambra dels Comuns a principis de febrer amb una àmplia majoria i sense cap de les esmenes de l'oposició. El resultat pot suposar l' endarreriment dels plans per invocar l'article 50 del Tractat de Lisboa, previst per a finals de març i que ha de posar en marxa les negociacions amb Brussel·les.

L'esmena aprovada pels lords, no escollits democràticament, insta el govern a assegurar que els ciutadans de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i la UE que resideixen legalment al Regne Unit, així com "els membres de la seva família", seran "tractats de la mateixa manera pel que fa als seus drets com a comunitaris "després del "Brexit ".

Els canvis introduïts impliquen que la llei haurà de tornar als Comuns, on la majoria 'tory' podria eliminar l'annex aprovat avui, encara que aquest procés impedirà que el text s'aprovi amb la urgència que esperava May.

May vol acabar amb la lliure circulació

El projecte original presentat per l'executiu atorga a la primera ministra el poder constitucional per activar l'article 50 del Tractat de Lisboa. La "premier" conservadora s'ha marcat el final del mes de març com a data límit per iniciar el procés de desconnexió, encara que els mitjans britànics han revelat que la seva intenció és fer coincidir aquest acte formal amb el Consell Europeu que se celebrarà a Brussel·les el proper dia 9.

En un intent de frenar la rebel·lió dels lords, la ministra de l'Interior, Amber Rudd, havia enviat una carta a cadascun dels membres de la cambra alta en què assegurava que l'executiu té intenció de "tractar els ciutadans de la UE amb cap altra cosa que el més gran dels respectes ".

May ha insistit en els últims mesos que vol assegurar els drets adquirits pels 3,15 milions de comunitaris al Regne Unit, sempre que els 27 socis europeus prenguin mesures recíproques per als 900.000 britànics que viuen a la resta del continent. "Assegurar l'estatus [dels europeus] serà una prioritat tan aviat com activem l'article 50 i comencin les negociacions", ha recalcat la ministra de l'Interior, que alerta que "un moviment unilateral" de Londres en aquest sentit, "encara que benintencionat", aniria en contra dels interessos dels britànics que resideixen a la UE.

El projecte de llei del Brexit ha de travessar encara altres dues etapes en els lords, un procés que acabarà previsiblement amb la tercera lectura del text, fixada de manera provisional per al 7 de març. Si la Cambra dels Comuns torna a aprovar algun canvi, el text tornaria una vegada més als Lords, una iteració que amenaça de retardar l'aprovació final de la llei.