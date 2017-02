Un vídeo mostra el moment de l'assassinat de Kim Jong-nam a l'aeroport de Kuala Lumpur

Una setmana després d'un dels escàndols més grans perpetrats pel règim de Corea del Nord, han sortit a la llum les imatges que van enregistrar les càmeres de seguretat de l'aeroport de Kuala Lumpur.

El canal de televisió xinès CCTV ha difós des de diversos angles les darreres passes del que podria haver estat el líder nord-coreà, però que va caure en desgràcia l'any 2001 quan va ser deportat del Japó amb un passaport fals.

En aquesta seqüencia es pot observar l'atac a través del diari The Guardian.

Per ara hi hauria quatre persones detingudes, un d'ells nord-coreà, però el govern malaisi afirma que altres quatre nord-coreans van abandonar el país poc després de l'assassinat. Najib Razak, primer ministre malaisi, assegura que tota la investigació està sent "totalment objectiva".