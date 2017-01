Un camí més difícil per als emigrants cubans

L’actitud dels Estats Units cap a la immigració cubana va canviar dràsticament el 12 de gener quan Obama va eliminar -en una de les seves últimes decisions- la política de peus secs, peus mullats que permetia acollir els cubans que entressin il·legalment al país per una frontera terrestre.

Tot i la incertesa i el rebuig que genera el nou president nord-americà entre els habitants i el govern de l’illa, alguns cubans com el Daniel, que actualment és en un centre d’emigrants a Panamà, estan disposats a aguantar un temps per veure si Trump els “dona un cop de mà” i restableix la política de peus secs, peus mullats. El que potser no calcula el Daniel i altres emigrants cubans és que el mur dificultaria encara més la seva entrada als Estats Units a través de Mèxic, ja que incrementaria els perills d’un viatge pel qual creuen les fronteres de fins a vuit països. No sembla que Trump faci distincions entre els emigrants que entren per la frontera del país veí.

Cuba a l’expectativa

Si els primers dies del nou president nord-americà han sigut especialment intensos amb els seus dos veïns més propers -Mèxic i el Canadà-, no hi hagut cap mena de referència directa sobre Cuba i el procés de normalització entre els dos països iniciat fa dos anys. Trump s’ha limitat a una sèrie de gestos que poden servir per fer-ne algunes lectures dels seus plans cap al país caribeny. El republicà ha nomenat el que va ser vicepresident de la Trump Organization, Jason Greenblatt, perquè continuï negociant el desgel. Segons els mitjans nord-americans, Greenblatt -que va viatjar a l’illa diverses vegades entre el 2011 i el 2015 per explorar possibilitats de negoci- aposta per estrènyer els llaços amb Cuba i va veure amb bons ulls la visita d’Obama de fa un any. D’altra banda, aquesta setmana s’ha suspès un acord portuari entre els dos països després que el governador de Florida -pròxim a Trump- insinués que retiraria la subvenció als ports que comerciïn amb Cuba.

Des del govern cubà, s’ha optat per un perfil baix. El president Raúl Castro va manifestar la voluntat de Cuba de continuar negociant el desgel amb la nova administració americana, si bé va advertir que no hi hauria concessions en “la sobirania i la independència” de l’illa. Només va endurir una mica el discurs quan, sense esmentar directament el mur, va dir que era “preocupant” que Trump “hagués declarat intencions que posen en risc els interessos de la regió en comerç, ocupació, migració i medi ambient”.

Mentrestant, els carrers de l’Havana es divideixen en dos bàndols: els que creuen que Trump posarà la cinquena per facilitar els negocis entre les empreses nord-americanes i l’illa, i els que pensen que tot quedarà parat o que fins i tot anirà enrere.