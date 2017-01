Un camió envesteix un grup de soldats i en mata quatre a Jerusalem

Un camió conduït per un palestí del sector ocupat de Jerusalem va atropellar ahir al migdia un grup de soldats israelians a la colònia jueva d’Armon Hanatziv -situada també al sector palestí que Israel va ocupar durant la guerra del 1967- i en va matar quatre -tres dones i un home- i en va ferir una quinzena.

El camió de la marca Mercedes era de mida mitjana i circulava a gran velocitat quan va atropellar el grup de 80 militars que en aquell moment baixaven d’un autobús per fer una visita dins del marc de visites habituals que els soldats fan fortament armats als barris palestins de la ciutat. Els palestins consideren que aquesta mena de visites són provocacions.

L’autor de l’atemptat va ser identificat com a Fadi al-Qanbar, de 28 anys, resident al barri palestí de Jabal Mukaber, al costat de la Línia Verda i molt a prop del barri on va tenir lloc l’atac. De fet, del petit barri de Jabal Mukaber ha sortit un gran nombre de palestins que han participat en els atacs i atemptats dels últims mesos, raó per la qual està molt vigilat per la policia.

Segons la policia, després de l’atropellament -que es va produir aproximadament a la una del migdia- el conductor va fer marxa enrere per llançar el camió contra les víctimes per segon cop, però va ser abatut pels soldats i per un civil armat, i va morir.

D’acord amb fonts palestines, Al-Qanbar, pare de quatre fills, simpatitzava amb Hamàs, tot i que l’organització islamista no ha confirmat que en fos militant i els familiars ho han negat. Hamàs va dir que Al-Qanbar havia estat reclús en una presó israeliana fins feia poc temps, però les autoritats israelianes han desmentit aquesta informació.

Els quinze soldats ferits van ser traslladats a dos centres mèdics de Jerusalem, als hospitals Hadassah Ein Kerem i Shaare Zedek. Dos dels ferits estaven en estat greu al tancament d’aquesta edició.

No està clar si el conductor del camió va preparar l’atropellament amb antelació. Una hipòtesi és que se li presentés l’ocasió quan va veure els soldats baixant de l’autobús i donés un cop al volant en aquell precís instant.

L’atac va ser condemnat ràpidament pels dirigents polítics israelians, alguns dels quals van vincular-lo amb els atemptats que recentment han tingut lloc a Europa a càrrec de l’Estat Islàmic, fins i tot seguint el mateix model del camió contra la gent. Alguns van dir que els europeus comprendran millor el que està passant a Israel ara que a ells els està passant el mateix.

Per la seva banda, un portaveu de Hamàs es va felicitar per l’atemptat tot i que no ho va reivindicar com un atac propi. Segons Hamàs, l’atac mostra que la intifada que va començar l’octubre del 2015 no s’ha acabat malgrat que els atemptats s’hagin reduït significativament durant els últims mesos.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va visitar el lloc dels fets i va convocar una reunió amb el seu gabinet al vespre. “Això és part del mateix model que ha inspirat l’Estat Islàmic i que hem vist primer a França, després a Alemanya i ara a Jerusalem”, va dir Netanyahu. “Això forma part de la contínua batalla contra aquest flagell global del nou terrorisme. Nosaltres només podem lluitar junts, però hem de lluitar, i ho farem”.

No hi ha dubte que la política israeliana, que implica carregar totes les tintes del terrorisme internacional sobre l’islamisme i que s’ha intensificat després dels últims atemptats a Europa, serà a partir d’ara més habitual, amb la intenció de guanyar aliats al Vell Continent.

L’atac s’ha produït exactament una setmana abans de la conferència de París, que el president François Hollande ha organitzat per al 15 de gener per fer avançar el procés de pau entre israelians i palestins, un procés que fa temps que està mort i que és molt complicat que prosperi tenint en compte el canvi d’administració a la Casa Blanca.