La campanya presidencial de Navalni, amenaçada

Aleksei Navalni va aconseguir ahir el que ningú s’esperava: fer sortir unes 70.000 persones al carrer des de Vladivostok fins a Sant Petersburg per protestar contra la corrupció a les esferes estatals. Tot un desafiament al Kremlin. Navalni, però, no va poder veure gaire cosa perquè de seguida el van detenir a Moscou i ha passat la nit a comissaria amb un arrest administratiu per haver infringit la llei sobre l’organització de mítings, i avui el jutjaran.

Aquest bloguer de 40 anys, advocat i fundador del Fons de Lluita Contra la Corrupció, es va fer famós com un dels líders que van encapçalar les protestes opositores del 2011-2012 contra el retorn de Vladímir Putin al Kremlin. El 2013, Navalni va quedar en segon lloc a les eleccions a l’alcaldia de Moscou i ara ja s’ha autoproclamat candidat a les presidencials del 2018 per competir amb Putin, que tot i que no ha anunciat oficialment que es presentarà, ningú no ho dubta.

Navalni ja ha començat la campanya, ha celebrat un munt d’actes arreu del país i ja ha sigut atacat diverses vegades, com quan fa uns dies el van ruixar amb antisèptic de color verd. La seva participació en els comicis, però, encara és una incògnita, ja que actualment està complint una pena de cinc anys de llibertat condicional per malversació de fons públics i segons com s’interpreti la llei electoral se li podria impedir ser candidat el 2018.