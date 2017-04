El canal secret entre Putin i Trump

El fundador de l'empresa Blackwater, Erik Prince, va mantenir una reunió secreta amb un confident del president de Rússia, Vladímir Putin, en un aparent intent d' obrir línies de comunicació entre Moscou i el llavors president electe dels EUA, Donald Trump. La trobada va tenir lloc 9 dies abans de la investidura del republicà a les illes africanes de les Seychelles i hi va actuar de mediadora la Unió dels Emirats Àrabs (UEA).

El 'Washington Post', que cita com a fonts funcionaris nord-americans, europeus i àrabs, explica que la UEA es va oferir a organitzar la trobada per explorar si es podia convèncer Rússia que limités la seva relació amb l'Iran, inclosos els seus llaços amb Síria.

D'acord amb el rotatiu es tractaria d'un objectiu del govern de Trump que hauria requerit grans concessions de Washington a Moscou pel que fa a un eventual aixecament de sancions imposades a Rússia.

Prince és un dels grans donants de la campanya de Trump i va acudir a les Seychelles com a enviat no oficial als Emirats implicats en la preparació de la reunió amb el confident de Putin, segons les fonts, que no identifiquen aquest ciutadà rus.

A més, Prince, que va ser vist a les oficines de l'equip de transició de Trump a Nova York al desembre, té llaços amb el cercle del president, com el seu estrateg en cap, Stephen Bannon, ja que la seva germana, Betsy DeVos, és la secretària d'Educació.

Segons les fonts nord-americanes del diari, l'FBI ha estat investigant la reunió de les Seychelles com a part d'una indagació més àmplia sobre la suposada ingerència russa en les eleccions presidencials del 2016 als EUA i els presumptes vincles entre col·laboradors de Trump i Putin.

La reunió de les Seychelles amplia la creixent llista de contactes entre russos i nord-americans vinculats a Trump, que la Casa Blanca ha estat reticent a reconèixer o explicar fins que han estat divulgats pels mitjans. "No tenim constància de reunions i Erik Prince no tenia cap paper en la transició", va afirmar el portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer.

La residència presidencial sí que ha admès que tant Michael Flynn, exassessor de seguretat nacional de Trump, com Jared Kushner, gendre i assessor del president, es van reunir amb l'ambaixador rus a EUA, Sergei Kislyak, a finals de novembre o principis de desembre a Nova York.

Per la seva banda, un portaveu de Prince va assegurar en un comunicat que el fundador de Blackwater "no tenia cap paper en l'equip de transició" i que la notícia del diari és una "invenció completa".

Erik Prince és famós per haver fundat Blackwater (que ara es diu Academi), empresa que va vendre a un grup inversor el 2010 i que va ser acusada de violacions de drets humans durant la invasió nord-americana a l'Iraq, la passada dècada.

Actualment hi ha obertes 3 investigacions sobre la suposada intrusió russa en els comicis dels EUA i els possibles llaços entre l'equip de Trump i Rússia: la del Comitè d'Intel·ligència de la Cambra Baixa, la de la comissió homònima del Senat i la de l'FBI.