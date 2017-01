Qui són els candidats de Trump per ocupar la vacant al Tribunal Suprem?

Després de la mort del jutge Antonin Scalia, fa prop d'un any, el Tribunal Suprem dels Estats Units va quedar-se amb quatre membres conservadors, proposats pels republicans, i quatre liberals, proposats pels demòcrates. Llavors es va desfermar una batalla entre els dos principals partits nord-americans per aconseguir que l'organisme es tenyís del seu color polític. Els republicans van vetar el candidat d' Obama, forçat que l'elecció del nou jutge del tribunal arribés en la propera legislatura, cosa que finalment ha acabat passant.

Batalla política als EUA per substituir un jutge del Suprem mort

Donald Trump escollirà aquest dimarts vespre, a les 20.00 hora local, les dues de la matinada hora catalana, el seu candidat d'entre els tres que sonen com a favorits: Neil Gorsuch, Thomas Hardiman i William Pryor. Però abans de convertir-se en membre del Suprem, un càrrec vitalici, el Senat haurà de validar-lo i alguns demòcrates ja han dit que hi votaran en contra.

Neil Gorsuch

Jutge al Tribunal d'Apel·lacions dels EUA a Colorado

Té 49 anys. El 2013 va dir que els propietaris de companyies privades podrien negar-se, per motius religiosos, a un punt de l'Obamacare que els obligava a assegurar la cobertura mèdica de les seves treballadores si decidien avortar.

Thomas Hardiman

Jutge al Tribunal d'Apel·lacions dels EUA a Pennsilvània

Hardiman, de 51 anys, és partidari del dret, garantit a la constitució nord-americana, de portar armes i favorable a que les escoles restringeixin la llibertat d'expressió dels seus estudiants. Va ser el primer membre de la seva família que va anar a la universitat i va pagar-se els seus estudis de dret conduint un taxi.

William Pryor

Jutge al Tribunal d'Apel·lacions dels EUA a Alabama

"És la pitjor abominació de la llei constitucional de la nostra història" ha dit Pryor, de 54 anys, sobre la sentència del Tribunal Suprem de 1973 que va legalitzar l'avortament als EUA. També es posiciona en contra dels drets de les persones gais i a favor de la pena de mort. És el candidat que més temen els liberals i també s'ha guanyat l'enemistat d'alguns grups conservadors per negar-se a que les dones transgènere puguin presentar demandes després de ser acomiadades.

Actualment, el Tribunal Suprem està configurat per 5 homes i 3 dones i tots els candidats que sonen per substituir Scala, que va ser proposat per Ronald Reagan i confirmat pel Senat el 1986, són homes. El nou membre de la cort serà clau per decidir en qüestions tan delicades com: l'avortament, l'ús i el control d'armes, la religió, els drets de les persones transgènere i la pena de mort.