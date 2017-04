Ivanka Trump i Jared Kushner, beneficiaris d'un imperi de 740 milions

Ivanka Trump i Jared Kushner continuaran al capdavant d'una immobiliària i una empresa d'inversions valorades en 740 milions de dòlars, malgrat que la filla i el gendre de Donald Trump tenen responsabilitats al nou govern nord-americà.

Ivanka, coneguda com a Primera Filla en absència de la Primera Dama Melania, també mantindrà una participació de l'Hotel Trump International Hotel, situat just al carrer de la Casa Blanca. La decisió que el jove matrimoni no es desprengui de les seves propietats empresarials ha generat protestes entre els experts en ètica, amoïnats per un conflicte d'interessos.

No està clar com la filla de Trump ha pogut amassar aquesta fortuna. Segons les informacions financeres fetes públiques pel seu marit, Ivanka ha guanyat entre un i cinc milions de la gestió de l'hotel entre el gener del 2016 i març del 2017 i estima el valor de la seva participació en el negoci entre cinc i 25 milions de dòlars.

En la documentació de la Casa Blanca, es confirma que Kushner, un alt assessor de Trump involucrat en el cas d'espionatge rus, ha renunciat a més de 200 llocs directius en empreses i organismes vinculats a la seva família, continuarà com a beneficiari de la majoria a través de fideïcomís.

Per a Larry Nobel, exdirector d'ètica per a la Comissió Federal d'Eleccions la revelació de les dades de Kushner demostra que fàcilment pot caure en un conflicte d'interessos, "tenint en compte el seu posicionament dins de l'organigrama de la Casa Blanca" que fa difícil endevinar si podrà "inhibir-se" d'aquells casos que poden afectar els seus propis interessos financers

El govern del milió de dòlars

La Casa Blanca ha fet públic les declaracions financeres de 180 funcionaris d'alt nivell i confirmen que Trump ha triat com a assessors i membres del seu govern milionaris, tret dels alts càrrecs que ja van publicar les seves finances. Les revelacions inclouen el patrimoni de Gary D. Cohn, expresident de Goldman Sachs, que ara porta el Consell Nacional Econòmic; Kellyanne Conway, assessora del president, Stephen K. Bannon, el cap d'estratègia del president.

Steve Bannon ha guanyat uns honoraris de 191.000 dòlars en feines de consultoria des del mitjà conservatiu Breitbart; 125.333 d'una empresa d'anàlisi que va treballar per a la campanya de Trump i 61.539 dòlars més que va cobrar d'un institut del govern sense ànim de lucre. Darrere dels tres organismes que han nodrit econòmicament un dels homes més influents de la Casa Blanca, hi ha Robert i Rebeca Mercer, els principals donants del Partit Republicà.

Pel què fa a Conway, els documents oficials revelen que va guanyar almenys 842.614 dòlars l'any passat. Els seus actius estan valorats en entre 11 milions i almenys el 44,2 milions de dòlars. L'assessora ha protagonitzat alguna que altra sortida de to, com quan es va inventar un atemptat jihadista als Estats Units o va animar a comprar roba de la marca d'Ivanka Trump o va aparèixer amb els peus al sofà del despatx Oval en un acte oficial.

Gary D. Cohn és molt més ric, amb actius valorats entre 253 milions i 611 milions de dòlars, i amb uns ingressos anuals de 77 milions. Un altre funcionari de la Casa Blanca Reed Cordish, que dirigeix les iniciatives de tecnologia, té uns actius acumulats de 424 milions per la seva feina de desenvolupador.

L'administració de Trump és la més rica en la història nord-americana i es calcula que els seus màxims representants i assessors del president tenen una fortuna estimada de 12.000 milions de dòlar, segons un recompte per Bloomberg. Els documents presentats ara afegeixen gran quantitat de detalls del nucli més proper de Trump. El cap de gabinet de la Casa Blanca, Reince Priebus, per exemple, va guanyar com a mínim 1,180 milió de dòlars, la meitat dels quals procedien del Comitè Nacional Republicà, que havia dirigit anterioriment.