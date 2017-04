Un centenar de ferits al Parlament de Macedònia

Centenars de manifestants van acampar ahir davant del Parlament de Macedònia després que la policia els expulsés de l’edifici, on havien irromput dijous per protestar contra l’elecció d’un albanès com a nou president d’aquesta cambra legislativa. L’assalt va acabar amb uns cent ferits, vuit dels quals diputats.

Durant l’assalt, els atacants també van perseguir el líder de l’oposició, el socialdemòcrata Zoran Zaev, que va quedar ferit i que aspira a ser el nou primer ministre gràcies a la seva aliança amb els partits minoritaris albanesos. “Va ser un intent d’assassinat premeditat”, va explicar Zaev posteriorment, en referència a l’assalt de dijous. Zaev també va culpar la policia de connivència amb els manifestants.

Els albanesos són minoria al país balcànic: una quarta part dels seus poc més de dos milions d’habitants. Per al nacionalisme macedoni, l’elecció de l’albanès Talat Xhaferi com a president del Parlament és vista com una ofensa i el cap del partit conservador, Nikola Gruevski, la va titllar d’il·legal.

Quatre mesos sense govern

El partit conservador va guanyar les eleccions legislatives del desembre passat amb tan sols dos diputats més que els seus rivals socialdemòcrates. Davant la impossibilitat de formar govern, els socialdemòcrates es van unir amb la minoria albanesa, fet que ha acabat provocant la ira dels conservadors. Membres d’aquest partit han qualificat l’elecció del president del Parlament d’il·legal i de cop d’estat.

El país balcànic viu una crisi política des del desembre: el cap d’estat del país, Gjorge Ivanov, es nega a donar un mandat als socialdemòcrates i a la minoria albanesa, i assegura que aquesta coalició és fruit d’una ingerència del primer ministre de la veïna Albània.

Macedònia porta dos mesos amb protestes diàries als carrers de la capital, Skopje, i altres grans ciutats. La situació política està en un punt mort des que el 2015 es van destapar diversos escàndols de corrupció.