El Parlament vota avui el CETA, el TTIP amb el Canadà

Si finalment no hi ha sorpreses d'última hora el Parlament Europeu aprovarà aquest dimecres el tractat de lliure comerç amb el Canadà, conegut com a CETA per les seves sigles en anglès. A diferència del seu 'cosí' amb els Estats Units, l'acord ha passat més desapercebut durant la seva llarga tramitació des què el 2009 la Comissió Europea presidida pel socialista Jose Manuel Durao Barroso i l'administració del conservador Stephan Harper van iniciar les negociacions que acaben avui amb la més que probable llum verda.

Es preveu que el tractat entri en vigor el 2021.

Qui vota què?



La iniciativa comptarà amb el suport en bloc de la dreta popular i dels conservadors però ha dividit el grup socialista i socialdemòcrata, on s'espera que dos terços dels eurodiputats s'alineïn amb el sí, tot i que la delegació espanyola no tindrà cap vot discordant. Per contra, l'esquerra unitària i els ecologistes abanderen el rebuig al tractat, com ja van fer amb el TTIP.

Els partidaris del CETA argumenten que facilitarà el comerç "entre dos iguals" i això crearà llocs de treball i reduirà els preus dels productes. Per contra, a la banda dels contraris es parla del tractat "ultraliberal" que només beneficiarà les grans empreses i donarà avantatge als grans inversors, en detriment de les pimes i els consumidors.

A partir d'ara, 38 Parlaments nacionals i regionals dels estats membres de la UE hauran de passar el text a votació per refrendar el tractat. El nou tràmit es presumeix complica, sobretot als Països Baixos, on el CETA és molt contestat socialment o Bèlgica, on també ha de passar per votacions a les cambres flamenca i valona.

Què és el CETA?



És un tractat de lliure comerç entre els 28 estats membres de la UE i el Canadà. Anomenat de "nova generació" va més enllà de reduir al mínim els aranzels duaners i es marca com a objectiu que totes dues bandes eliminin traves administratives i legals perquè, un cop s'hi apliqui, només hi hagi un 3% d'exportacions sota a aquestes restriccions en comptes de les actuals 36. En definitiva, la Comissió Europea vaticina que creixerà l'exportació i les inversions, així com la prestació de serveis i la venda de béns al Canadà.

Qui resol els conflictes i denuncies?



El CETA crea tribunals privats que han de resoldre els conflictes entre els estats i les empres, com ja passava amb el TTIP dels Estats Units. Si una empresa creu que la legislació local la perjudica pot presentar una denúncia a aquestes corts, que no tenen res a veure amb el sistema judicial de cada país. La mesura és una de les més polèmiques perquè deixa a mans de jutges sense contacte amb la legislació local de cada país la resposta i les garanties, amb el temor que puguin ser més fàcilment influenciables per lobis i empreses que els tradicionals.

Quins beneficis es calculen?

A Brussel·les i Otawa calculen que les mesures del CETA suposaran un impacte positiu de fins a 12.000 milions d'euros per als membres de la UE, mentre que per als canadencs seria de 8.000 milions. Els càlculs dels defensors de l'acord estimen que les empreses europees estalviaran 500 milions d'euros en duanes. A més, les empreses europees també podran optar a licitacions i concursos públics al país americà.

Què es la convergència de normes?



En l'esperit del tractat i un dels grans punts dels defensors del CETA es preveu avançar cap a l'equivalència de normes que permetrà que una empresa europea que vulgui exportar només necessitarà disposar del certificat local perquè el país americà es compromet a acceptar els estàndards europeus com a propis.

Europa es protegeix de productes prohibits?

La Unió Europea ha vetat la importació de productes carnis engreixats amb hormones, que sí que estan permeses al Canadà, però des dels ecologistes o ONG ambientalistes s'alerta que el que fa el CETA és obrir la porta a suavitzar la legislació europea, també en quant a l'ús de transgènics.

Es protegeixen les D.O.?

El Canadà blindarà 145 de les 1.500 denominacions d'origen europees i s'elevarà de 20 a 22 anys la protecció de les patents farmacèutiques dels laboratoris de la Unió.